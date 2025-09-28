נתניהו נפגש בקונסוליה בניו יורק עם משפיענים פרו-ישראלים במאמץ לחזק את חזית ההסברה. הוא קרא להם להיאבק בגל השנאה ברשתות

ראש הממשלה נתניהו ממשיך את ביקורו המדיני בארצות הברית, מוקדם יותר היום נפגשו נתניהו והצמרת הדיפלומטית של ישראל באמריקה עם שורה של משפיענים אמריקאים ומובילי דעת קהל פרו-ישראלים, במאמץ לחזק את חזית ההסברה הישראלית.

במהלך המפגש, בו השתתפו גם בכירים מהצמרת הדיפלומטית של ישראל בארה״ב, שוחחו נתניהו והמשתתפים על האתגרים הניצבים בפני ישראל בעידן הדיגיטלי – ובמיוחד על כוחן של הרשתות החברתיות לעצב את השיח הציבורי בעד ונגד ישראל.

ראש הממשלה נתניהו אמר למשפיענים: : "הערך היחיד בחיים הוא התכלית שלהם, ואם היא תלויה בהישרדותו ושגשוגו של העם היהודי ובהדיפת גל השנאה וההשמצה – אתם חייבים להילחם!"

ראש הממשלה הדגיש כי מאמצי ההסברה אינם מתמצים רק בפעילות רשמית של ממשלות ודיפלומטים, אלא ניזונים גם מהשפעתם של יחידים בעלי קהל רחב ברשתות. לדבריו, למובילי הדעה יש אחריות משמעותית בהצגת הנרטיב הישראלי ובמאבק בדה־לגיטימציה של המדינה.