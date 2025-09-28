ראש הממשלה נתניהו ממשיך את ביקורו המדיני בארצות הברית, מוקדם יותר היום נפגשו נתניהו והצמרת הדיפלומטית של ישראל באמריקה עם שורה של משפיענים אמריקאים ומובילי דעת קהל פרו-ישראלים, במאמץ לחזק את חזית ההסברה הישראלית.
במהלך המפגש, בו השתתפו גם בכירים מהצמרת הדיפלומטית של ישראל בארה״ב, שוחחו נתניהו והמשתתפים על האתגרים הניצבים בפני ישראל בעידן הדיגיטלי – ובמיוחד על כוחן של הרשתות החברתיות לעצב את השיח הציבורי בעד ונגד ישראל.
ראש הממשלה נתניהו אמר למשפיענים: : "הערך היחיד בחיים הוא התכלית שלהם, ואם היא תלויה בהישרדותו ושגשוגו של העם היהודי ובהדיפת גל השנאה וההשמצה – אתם חייבים להילחם!"
ראש הממשלה הדגיש כי מאמצי ההסברה אינם מתמצים רק בפעילות רשמית של ממשלות ודיפלומטים, אלא ניזונים גם מהשפעתם של יחידים בעלי קהל רחב ברשתות. לדבריו, למובילי הדעה יש אחריות משמעותית בהצגת הנרטיב הישראלי ובמאבק בדה־לגיטימציה של המדינה.
פתטי ... עלוב ... מעורר גיחוך... העולם שם פס על נתניהו ... הוא נתפס כמת מהלך , עם צווי מעצר בינלאומיים....
פתטי ... כל העולם מכיר במדינה פלסטינית... ולא בטוח שטראמפ לא יתהפך עלינו מחר ... בכל מקרה בבחירות הבאות בארה"ב, לא משנה מי יזכה , ישראל לא תזכה לחסדים...
פתטי ... כל העולם מכיר במדינה פלסטינית... ולא בטוח שטראמפ לא יתהפך עלינו מחר ... בכל מקרה בבחירות הבאות בארה"ב, לא משנה מי יזכה , ישראל לא תזכה לחסדים של ביידן או טראמפ ... איך נחיה פה בלי העולם ? אנחנו אפילו לא מיצרים את החיטה , האורז, והחלב שאנחנו צורכים ... שלא לדבר על מטוסים , מסוקים, פצצות חכמות , ושאר חימושים ... איך בדיוק אתם חושבים שהמדינה תשרוד ? כבר עכשיו יש עלינו אמברגו נשק עולמי , חוץ מארה"ב שמצילה אותנו .... מספיק לחיות בחלומות , כי במציאות אנחנו בדרך לאבדון...המשך 20:05 28.09.2025
