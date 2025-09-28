נציג שב"ס קובי יעקבי וחנמאל דורפמן נחקרים כעת (ראשון) במח"ש בחשד למעורבות בפרשת מקורבי בן גביר, זאת בעקבות מידע "חריג חדש" כך דיווח כעת (ראשון) עמית סגל.
נזכיר כי בעבר דווח שדורפמן, בכיר במשרד לביטחון לאומי וראש המטה של השר לשעבר איתמר בן גביר, נחקר באזהרה במחלקה לחקירות שוטרים בחשד שניסה להשפיע על תיקים בתחום הפשיעה הלאומנית, ושביקש מידע משטרתי ובכללו על תיקים שנחקרים בשב"כ.
בין היתר מדובר בחשד שהוא ביצע פעולות להשפיע על חקירות ביחידה המרכזית (ימ"ר) של מחוז ש"י, וביקש ממפקד הימ"ר ניצב משנה אבישי-מועלם, שעומד במרכז הפרשה, מידע משטרתי.
עו"ד אריאל עטרי, פרקליטו של דורפמן, אמר אז כי: "נמסר למר דורפמן שהוא חשוד בכך שביצע פעולות כדי להשפיע על חקירות של ימ"ר ש"י בתיקים של פשיעה לאומנית. אין טענה שעשה זאת מול אבישי מועלם. מדובר בטענה חסרת בסיס, באופן מוחלט".
בשביל לחקור איש ימין לא צריך שום בסיס עובדתי. העובדה שהוא איש ימין מוצהר הופכת אותו אוטומאטית לנאשם שצריך להוכיח את חפותו מדבר שאיו לו קשר אליו19:53 28.09.2025
