במשרד החינוך מכחישים את הדיווח לפיו המשרד הוציא הנחיה לבני הנוער הטסים לפולין, לא לענוד את סיכת החטופים: "מדובר בפייק מוחלט"

בשעות האחרונות התעוררה רשת בעקבות מכתב של משרד החינוך האוסר על בני הנוער הטסים לפולין לענוד את סיכת החטופים. כעת מבהירים במשרד כי מדובר בפייק ניוז וכי לא יצאה הוראה כזאת מטעם המשרד.

בהודעת המשרד נכתב: "אין כל הנחיה של משרד החינוך האוסרת על ענידת סמלים המזדהים עם החטופים במסעות לפולין. מדובר בפייק מוחלט".

במשרד הבהירו כי "משרד החינוך אינו קובע הנחיות אבטחה למשלחות, אלא פועל על פי הוראות שירות הביטחון הכללי".

במשרד ציינו כי "המקרה המתואר בכתבה נולד, ככל הנראה, מתוך תדרוך נקודתי של שב"כ למשלחות, שבו צויין כי באתר מסוים בפולין קיימת בקשה מקומית של הגורם המארח להימנע מכל סוג של סמלים".