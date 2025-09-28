ראש הממשלה נתניהו התראיין לתקשורת הזרה, וחשף שורה של פרטים חדשים בכל בקשרו למגעים עם הבית הלבן על סיום המלחמה בעזה ועל מצב המזרח התיכון על רקע תוכנית טראמפ הנרקמת

ראש הממשלה נתניהו התראיין לגופי התקשורת בארה"ב, לקראת פגישתו המתוכננת עם הנשיא טראמפ בבית הלבן. במהלך הראיון סיפק נתניהו שורה של אמירות וחשיפות. ביניהן הודיע נתניהו כי ישראל תסכים להנהגת חמאס לעזוב את הרצועה בתמורה לשחרור כל החטופים וסיום המלחמה.

בסדרת ראיונות שקיים ראש הממשלה לגופי התקשורת בארה"ב, חשף פרטים חדשים על המתרחש מאחורי הקלעים במגעים בין הבית הלבן לישראל. נתניהו הודיע כי ישראל וארה"ב ממשיכות בתיאום, וכי ישראל "עובדת עם ממשל טראמפ על תוכנית '21 הנקודות' ".

בנוסף הפתיע ראש הממשלה ואימץ את סעיף הגליית ראשי חמאס, על פי נתניהו: "אם מנהיגי חמאס יעזבו, יסיימו את המלחמה וישחררו את החטופים – נוכל לתת להם יציאה בטוחה".

כאשר נשאל נתניהו בקשר לתפקידה של הרשות הפלסטינית ביום שאחרי ברצועה, הסתייג נתניהו משילובה בשלטון בעזה. ראש הממשלה הסביר כי הוא עדיין מתנגד לשילוב הרשות הפלסטינית בשלטון גם ללא חמאס והסביר כי הוא "לא מאמין שהרשות הפלסטינית באמת תעבור ותבצע רפורמות".

בקשר לדיווחים על אפשרות לחידוש המערכה הישראלית כנגד איראן, הסביר ראש הממשלה: "יודעים איפה מצבור האורניום המועשר, שמים על זה עין". נתניהו גם לא שלל לחלוטין את הסיכוי כי ישראל תפעל שוב כנגד איראן.