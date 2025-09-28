מזג אוויר לימים הקרובים: תחול ירידה בטמפרטורות ויהיה קר ביחס לעונה. יירדו גשמים מקומיים בעיקר במרכז ובצפון הארץ. תחזית מזג אוויר

יום שני: מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

יום שלישי: מעונן חלקית עד נאה. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ והן תהינה רגילות לעונה. בפנים הארץ תורגש הקלה בעומס החום. ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ.

יום רביעי, ערב יום כיפור: מעונן חלקית עד נאה עם ירידה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהינה נמוכות במעט מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.

יום חמישי, יום כיפור: מעונן חלקית עד נאה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ הטמפרטורות יהיו עדיין נמוכות במעט מהרגיל לעונה.