ד"ר חיים גולובנציץ', מזרחן, התייחס לתוכנית 21 הנקודות של טראמפ, בנוגע למלחמה בעזה, וכעת למרות שטרם התבררו פרטי התוכנית – הוא מזהיר מפניה

ד"ר חיים גולובנציץ', מזרחן, התייחס היום (ראשון) ברדיו 103fm להצעות לסיום המלחמה בעזה: "אם מה שפורסם נכון, בסך הכל ההצעה לא רעה לחמאס. היא מותירה אותו כשחלק גדול מתאוותו בידו. פורסם בעיתונות הערבית שקטאר 'המתווכת ההוגנת' תדבר עם ארה"ב בנושא פירוק הנשק. חמאס לא יידרש לפרק את נשקו, אלא להניח אותו".

מוקדם יותר היום, פורסמו חששות בישראל נגד תוכנית טראמפ לסיום המלחמה בעזה. כעת, טרם ברורים פרטי ההצעה המלאים, אך גורמים בעולם הערבי כבר מיהרו לברך אותה. נתניהו יפגש מחר עם הנשיא טראמפ, שם ככל הנראה יחשפו פרטי התוכנית לעומק, לפחות בפני עיניים ישראליות רשמיות.

עוד באותו נושא מלך ירדן חוגג: "תוכנית טראמפ, תואמת לחזון הערבי" 17:44 | יאיר אמר

על פי מלך ירדן, התוכנית "תואמת לחזון הערבי" שהוצג בפני הנשיא, על ידי המנהיגים שנפגשו עם טראמפ במהלך עצרת האו"ם.