יעל שבח, אלמנתו של רזיאל שבח שנרצח בפיגוע ירי לני כ-7 שנים, בשיתוף כואב במיוחד: אני בהתקף חרדה בגלל המיקום של הפיגוע

יעל שבח, אלמנתו של רזיאל שבח שנרצח בפיגוע ירי ב-9 בינואר 2018, שיתפה כי פיגוע הדריסה שקרה כעת (ראשון) ופרטיו המלאים טרם ידועים – קרה בדיוק באותו המקום של הפיגוע, בו נרצח בעלה.

שבח כתבה בחשבון ה-X (טוויטר לשעבר) שלה: "אם התקף חרדה באמצע הדרך הביתה בגלל פיגוע פחות או יותר באותו המקום בו בעלי נרצח נחשב שאני בסדר, ‏אז אני בסדר".

נזכיר כי הרצח של רזיאל קרה בזמן שהתנדב ככונן מד"א ונסע לביתו, והותיר אחריו אישה ושישה ילדים. המחבל שרצח אותו, אחמד קונבע, נהג ברכב חוליית המחבלים והורשע ברצח, ונידון למאסר עולם ופיצויים למשפחת שבח.

רזיאל שבח היה רב תושב חוות גלעד בשומרון.