עבדאללה, מלך ירדן, משדר סיפוק רב מתוכנית "21 הנקודות" של הנשיא טראמפ לסיום המלחמה ברצועת עזה. על פי מלך ירדן התוכנית "תואמת לחזון הערבי" שהוצג בפני הנשיא, על ידי המנהיגים שנפגשו עם טראמפ במהלך עצרת האו"ם.
התוכנית האמריקאית לסיום המלחמה בעזה ממשיכה לעורר גלים במזרח התיכון. בעוד שבישראל חוששים ממלכודת מדינית בבית הלבן, נראה שבעולם הערבי חוגגים את תוכנית טראמפ לסיום המלחמה.
הטלוויזיה הממלכתית של ירדנית, חשפה כי על פי ארמון המלוכה, ומלך ירדן בעצמו, העולם הערבי רואה את תוכנית 21 הנקודות בעין יפה, כאשר מרביתה משרת את "החזון הערבי" לסיום המלחמה, כך על פי מלך ירדן בעצמו.
עד כה פרטי התוכנית המלאים לא נחשפו לציבור, ודיונים מתקיימים בחדרים הסגורים בארה"ב בין ישראל לממשל האמריקאי ושורה של מדינות ערביות ומוסלמיות. נתניהו יפגש מחר עם הנשיא טראמפ, שם ככל הנראה יחשפו פרטי התוכנית לעומק, לפחות בפני עיניים ישראליות רשמיות.
בנוסף להיותו עכבר שואג, הוא גם חנפן מתרפס, בחילה.17:58 28.09.2025
