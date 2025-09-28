עבדאללה מלך ירדן משדר שמחה גדולה לנוכח תוכנית טראמפ לסיום המלחמה בעזה, מלך ירדן חוגג "הישג" ואומר כי תוכנית טראמפ "תואמת" את החזון הערבי לסיום המלחמה

עבדאללה, מלך ירדן, משדר סיפוק רב מתוכנית "21 הנקודות" של הנשיא טראמפ לסיום המלחמה ברצועת עזה. על פי מלך ירדן התוכנית "תואמת לחזון הערבי" שהוצג בפני הנשיא, על ידי המנהיגים שנפגשו עם טראמפ במהלך עצרת האו"ם.

התוכנית האמריקאית לסיום המלחמה בעזה ממשיכה לעורר גלים במזרח התיכון. בעוד שבישראל חוששים ממלכודת מדינית בבית הלבן, נראה שבעולם הערבי חוגגים את תוכנית טראמפ לסיום המלחמה.

הטלוויזיה הממלכתית של ירדנית, חשפה כי על פי ארמון המלוכה, ומלך ירדן בעצמו, העולם הערבי רואה את תוכנית 21 הנקודות בעין יפה, כאשר מרביתה משרת את "החזון הערבי" לסיום המלחמה, כך על פי מלך ירדן בעצמו.

עוד באותו נושא סגן נשיא ארה"ב נגד סיפוח: "האנשים שגרים שם צריכים לשלוט" 17:26 | יאיר אמר 2 0 😀 👏

עד כה פרטי התוכנית המלאים לא נחשפו לציבור, ודיונים מתקיימים בחדרים הסגורים בארה"ב בין ישראל לממשל האמריקאי ושורה של מדינות ערביות ומוסלמיות. נתניהו יפגש מחר עם הנשיא טראמפ, שם ככל הנראה יחשפו פרטי התוכנית לעומק, לפחות בפני עיניים ישראליות רשמיות.