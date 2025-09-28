סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ואנס, התראיין מוקדם יותר לרשת פוקס ניוז והתייחס להתקדמות המגעים הדיפלומטיים סביב עזה והמזרח התיכון. ואנס הביע אופטימיות זהירה לגבי האפשרות שהשיחות יבשילו לעסקה כוללת, אך הדגיש כי מדובר במשא ומתן מסובך שעלול להתפרק גם ברגע האחרון. במקביל, הוא הצטרף לדבריו של הנשיא טראמפ והביע התנגדות לריבונות ישראלית ביהודה ושומרון.
לדברי ואנס, מתקיים "משא ומתן מורכב בין מדינות ערביות, ישראל והשליחים האמריקאים", והוא מתנהל ברציפות כבר מספר ימים. "אני חש אופטימי, אך יש לזכור כי עסקאות מהסוג הזה יכולות ליפול ממש ברגעי הסיום," אמר סגן הנשיא.
בהתייחס לעתיד השליטה בשטחי איו"ש ועזה, ואנס חיזק את עמדת הבית הלבן: "הנשיא היה מאוד ברור – הוא רוצה שבעזה ישלטו האנשים שחיים שם, ושבגדה המערבית ישלטו גם כן האנשים שחיים שם."
דבריו של ואנס מתפרסמים זמן קצר לאחר שהנשיא טראמפ הודיע ברשתות החברתיות על אופטימיות גוברת בכל הקשור לעסקה, ואף אמר כי קיים סיכוי "למשהו גדול במזרח התיכון".
מה דעתך בנושא?
2 תגובות
0 דיונים
אודי
אם האנשים שם צריכים לשלוט אזי חזרנו לשישי באוקטובר.!!!17:42 28.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
סיפוח - סוגיה מטומטמת לדון בה! צריך הגירה. מה נעשה עם 3 מליון פלסטינים שם? מה יש לנו לספח אותם. שישלחו את עצמם לאירופה, צריך לתמרץ אותם, גם גזר וגם מקל... נראה,...
סיפוח - סוגיה מטומטמת לדון בה! צריך הגירה. מה נעשה עם 3 מליון פלסטינים שם? מה יש לנו לספח אותם. שישלחו את עצמם לאירופה, צריך לתמרץ אותם, גם גזר וגם מקל... נראה, שאירופה מתה על פלסטינים...המשך 17:41 28.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר