חוסלה חוליית מחבלים שהסתתרה בתוך מחסן אמצעי לחימה ומחבל נוסף שהתקרב לעבר הכוחות: צוותי הקרב של חטיבות 188 וביסל״ח פועלים בעיר עזה

במהלך השבועות האחרונים צוותי הקרב החטיבתיים 188 וביסל״ח בפיקוד אוגדה 98 פועלים במרחב העיר עזה כחלק ממבצע ׳מרכבות גדעון ב׳. צוותי הקרב תקפו וחיסלו עשרות מחבלים, השמידו פירים ותוואים תת-קרקעיים ואיתרו אמצעי לחימה מוסווים במרחבים אזרחיים.

היום (ראשון) הכוחות זיהו מחבל אשר ניסה להטמין מטען בסמוך לכלי מסוג נמר, בזיהוי מהיר הכוחות ירו לעבר המחבל וחיסלו אותו, לאחר זמן קצר זוהתה חוליית מחבלים נוספת באותו המרחב – בשיתוף פעולה של מכלול האש החטיבתי וכלי טיס של חיל האוויר חוסלה החולייה.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . צה"ל בעזה 1

כוחות צה״ל בפיקוד הדרום ממשיכים לפעול נגד ארגוני הטרור ברצועת עזה על מנת להגן על ביטחון אזרחי מדינת ישראל.