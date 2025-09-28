מקרה חריג ונדיר במיוחד בישראל קרה בשבוע שעבר, כאשר בית החולים שיבא תל השומר ביצע המתת חסד לחולה סופני, למרות שהחוק בישראל אוסר על כך לחלוטין. כך דווח היום (ראשון) בחדשות 12.

נזכיר כי בישראל, החוק קובע באופן ברור כי המתת חסד אסורה. מי שמסייע באופן פעיל למותו של חולה, עלול להסתכן בעבירת רצח. הדבר היחיד שמותר בחוק הוא בקשה של חולה שלא להאריך את חייו באמצעים מלאכותיים – למשל, לא לבצע החייאה אם ליבו מפסיק לפעום.

