מקרה חריג ונדיר במיוחד בישראל קרה בשבוע שעבר, כאשר בית החולים שיבא תל השומר ביצע המתת חסד לחולה סופני, למרות שהחוק בישראל אוסר על כך לחלוטין. כך דווח היום (ראשון) בחדשות 12.
על פי הדיווח, מדובר בחולה ALS סופני, שבית המשפט נתן צו מיוחד שאפשר לבצע את הפעולה.
נזכיר כי בישראל, החוק קובע באופן ברור כי המתת חסד אסורה. מי שמסייע באופן פעיל למותו של חולה, עלול להסתכן בעבירת רצח. הדבר היחיד שמותר בחוק הוא בקשה של חולה שלא להאריך את חייו באמצעים מלאכותיים – למשל, לא לבצע החייאה אם ליבו מפסיק לפעום.
ההחלטה התקבלה בבית המשפט המחוזי בתל אביב, האדם שעבר את ההמתה הוא מיכאל פודולסקי, חולה ALS מתקדם. מדובר באחד המקרים הבודדים שבהם מערכת המשפט בישראל נדרשה להכריע באופן מפורש בבקשה אישית להפסקת חיים, והסכימה לאשרה.
