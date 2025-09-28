משרד הבריאות הודיע על תן נגוע בכלבת שנמצא בבצת. אדם שנחשף הופנה לטיפול, והציבור מתבקש לדווח על מגע עם בעלי חיים חשודים בין ה־5 ל־19 בספטמבר

משרד הבריאות הודיע היום (ראשון) כי תן שנמצא ביישוב בצת שבגליל המערבי אומת כחולה בכלבת. אדם אחד שנחשף לבעל החיים הופנה לקבלת טיפול מונע נגד הידבקות.

על פי ההודעה, המקרה התקבל היום, 28 בספטמבר 2025. משרד הבריאות קורא לציבור הרחב לנקוט זהירות, ומבקש מכל מי שבא במגע עם התן או שבעלי החיים שברשותו באו במגע עם בעל חיים משוטט או חשוד, בין התאריכים 5 בספטמבר ועד 19 בספטמבר, לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות בעכו בטלפון 04-9955138, או ללשכת הבריאות הקרובה למקום מגוריו. מחוץ לשעות הפעילות ובסופי שבוע יש לפנות לחדר מיון בבית חולים.

עוד נמסר ממשרד הבריאות:

הורים מתבקשים לשוחח עם ילדיהם ולברר אם היו במגע עם בעלי חיים חשודים.

בעלי חיות מחמד מתבקשים לפנות לווטרינר הרשותי על מנת לבדוק את מצב החיסונים.

יש להעביר את המידע למטיילים ונופשים באזור בצת והיישובים הסמוכים.

משרד הבריאות שב ומזכיר כי במקרה של נשיכה או שריטה מבעל חיים יש לשטוף את האזור במים וסבון, לחטא בחומר מתאים ולפנות בהקדם ללשכת הבריאות לבחינת הצורך בטיפול מונע.