רכב פלסטיני דרס אזרח בצומת ג'ית שבשומרון. כוחות צה"ל ירו לעבר המחבל ונטרלו אותו. נבדק חשד כי האזרח שנפצע נפגע מהירי במהלך ניסיון הסיכול

פיגוע דריסה התרחש היום (ראשון) בצומת ג'ית שבשומרון, סמוך ליישוב קדומים. על פי הדיווחים, רכב פלסטיני דרס אזרח ישראלי. כוחות צה"ל שהיו במקום פתחו באש לעבר המחבל ונטרלו אותו.

הפצוע, ככל הנראה אזרח ישראלי, סובל מפגיעת ראש ופונה לקבלת טיפול רפואי. מצבו לא פורסם בשלב זה.

דובר צה"ל מסר כי בהמשך לדיווח הראשוני על הפיגוע במרחב צומת ג׳ית, כוחות הביטחון חיסלו את המחבל שביצע את פיגוע הדריסה. כוחות צה"ל מחטיבת שומרון ממשיכים לפעול באזור לביצוע סריקות נוספות.

נסיבות האירוע עדיין נבדקות, ובשלב זה נבדקת גם האפשרות שהפצוע נפגע מירי הנטרול של הכוחות.

כוחות ביטחון והצלה ממשיכים לפעול בזירה.