אחרי ששיתף בהליך רפואי שעבר בשבוע שעבר, אברי גלעד חשף בפני עוקביו את הסיבה לניתוח ואת מצבו הרפואי. ולא שכל להשיב למי שביקר את אורח חייו הבריא

איש התקשורת אברי גלעד, שיתף כי במהלך השבוע שעבר הוא עבר ניתוח בגבו. אחרי לא מעט שאלות וספקולציות, גלעד חושף את מצבו הרפואי ואת הסיבה לניתוח ומשיב למבקרים אותו על על כך שהאימונים שלו לא עוזרים לו.

גלעד סיפר: "אני סוחב כבר 30 שנה פריצת דיסק בחוליה l5 s1. בשנים האחרונות זה נהיה יותר גרוע, כמו כל הקיום שלנו כאן, ובשנה האחרונה הקרנת הכאב והזרמים לרגל הפכו לבלתי נסבלים. כל התרגילים ביבשה וכל האימונים במים לא הועילו, כי דיסק נפרץ ולחץ על עצב. לכן פניתי למנתח שנחשב הטוב בתחומו, דוקטור שלמה דוידוביץ', חבר שלי מהלימוד של תורת ימימה, והוא קבע שניתן לנתח ולתקן בקלות".

גלעד תיאר כי "אחרי ניתוח שנמשך חצי שעה, והתאוששות של שעתיים, קמתי והלכתי על הרגליים הביתה, כשהכאבים מאחוריי. זה דורש תקופת החלמה מסויימת אבל הכי שווה את זה בעולם. מדובר בניתוח לפרוסקופי, כל החתך הוא של סנטימטר וחצי בגב, והבאסה היחידה היא שאין לשבת כמה שבועות, אבל יחסית לסבל של שנים זה באמת בקטנה".

בהמשך כתב גלעד: "לכל מי שכותב לי 'אתה מתאמן וזה לא שווה כלום', זו אי הבנה של איך עובד הגוף. האימונים אפשרו לי לתפקד ולשלוט בכאב הרבה זמן אבל אף אימון לא יכול להחזיר מצב לקדמותו. נקודה. אז מי שרוצה להיאחז בסיפור שלי כדי להמשיך לא להתאמן מוזמן בכיף, אבל עכשיו כשאני שוב בריא, מיד בתום תקופת ההחלמה אני מתכוון להעצים את האימונים ולהשתתף במרתון קונגו הבא".