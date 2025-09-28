כלי טייס עוין זוהה בדרכו לאילת לפני זמן קצר. על פי הדיווח מטוסי קרב עלו לאוויר וירטו אותו זמן קצר לאחר מכן. אזעקות לא הופעלו.

מוקדם יותר היום פורסם כי בעקבות הירי הגובר לעבר העיר ונפילת שני כטב"מים ששוגרו מתימן, צוותי מד"א נערכים בכוננות והיערכות מיוחדת בעיר אילת ובסביבתה במהלך חגי תשרי.

במסגרת ההיערכות תוגברו צוותי מד"א בעיר ובאזור בצוותים גדולים ממרכז הארץ, רכבי הצלה ייחודיים ואמצעי חירום מתקדמים: אוטובוס טיפול נמרץ ייחודי עם יכולת פינוי של 7 מטופלים, ניידת טיפול נמרץ חדשה בעלת יכולת פינוי של 2 מטופלים, מסוקי מד"א, ניידות טיפול נמרץ, אמבולנסים ואופנועי חירום.

ממד"א נמסר כי ההיערכות מתקיימת בהובלת משרד הבריאות ובשיתוף פעולה הדוק עם פיקוד העורף, שגייס חובשים ופראמדיקים מיחידת המילואים של מד״א על מנת לתת מענה רפואי מיטבי לציבור.