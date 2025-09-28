מובילת מחאות קפלן נגד הממשלה, שקמה ברסלר, שיתפה סרטון של איש תקשורת אנטישמי ושונא ישראל, כי קרא קריאות נגד נתניהו

אחת ממובילות מחאות השמאל כנגד הממשלה, שקמה ברסלר, ממשיכה לתקוף את הממשלה, ואת ראש הממשלה בנימין נתניהו בכל הבא ליד. ברסלר שיתפה סרטון של איש התקשורת האמריקאי, טאקר קרלסון, שידוע בשינאתו לישראל, בהפצת תאוריות קונספירציה ואנטישמיות גוברת מיום ליום.

השורה התחתונה והחשובה ביותר – גם לפי טאקר קרלסון – ביבי פוגע במדינת ישראל https://t.co/yZmZcKfKP1 — שקמה ברסלר Shikma Bressler (@ShikmaBressler) September 28, 2025

ברסלר, שיתפה ברשתות החברתיות סרטון מתוך עמוד של טאקר קרלסון, בו הוא תוקף בחריפות את ראש הממשלה נתניהו ואומר כי "הוא חייב ללכת". אך באותו סרטון עצמו, מהדהד רמיזות אנטישמיות בולטות. במהלך הסרטון רומז קרלסון שוב שוב על "שלטון" של ישראל וההנהגה הישראלית על ארצות הברית והעולם.

מעבר לכך, לאורך השנתיים האחרונות, הפך טאקר קרלסון יחד עם משפיענים נוספים ברשתות כמו קנדנס אוונס, דן בלזריאן ואחרים לגורמים מובילים בימין הבדלני והאנטישמי בארצות הברית.

דוגמאות מהחודשים האחרונים חושפות שורה של התבטאויות מזעזעות של קרלסון. רק לפני כשבוע במהלך אירוע לזכרו של צ'ארלי קירק, המשפיען השמרן שהתנקש בו סטודנט בירי בצווארו, רמז קרלסון כי היהודים הרגו את ישו ובדומה לכך, הרגו גם את צ'ארלי. אמירה שיצרה סערה משמעותית.

בנוסף לכך, קרלסון האשים לא פעם את ישראל בביצוע ההתנקשות בנשיא ארצות הברית ג'ון קנדי בשנות ה-60, בביצוע פיגועי התאומים ב-9/11 והפיץ תאוריות קונספירציה אנטישמיות רבות. הוא גם מתארח באופן קבע יחד עם קנדנס אוונס, משפיענית אנטישמית שקוראת לישראל "אומה מקוללת", קוראת לישראלים "שדים", טוענת שיהודים אכן הרעילו בארות והרגו ילדים נוצרים ועוד האשמות רבות וקיצוניות.