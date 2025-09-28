אחת ממובילות מחאות השמאל כנגד הממשלה, שקמה ברסלר, ממשיכה לתקוף את הממשלה, ואת ראש הממשלה בנימין נתניהו בכל הבא ליד. ברסלר שיתפה סרטון של איש התקשורת האמריקאי, טאקר קרלסון, שידוע בשינאתו לישראל, בהפצת תאוריות קונספירציה ואנטישמיות גוברת מיום ליום.
השורה התחתונה והחשובה ביותר – גם לפי טאקר קרלסון – ביבי פוגע במדינת ישראל https://t.co/yZmZcKfKP1
— שקמה ברסלר Shikma Bressler (@ShikmaBressler) September 28, 2025
ברסלר, שיתפה ברשתות החברתיות סרטון מתוך עמוד של טאקר קרלסון, בו הוא תוקף בחריפות את ראש הממשלה נתניהו ואומר כי "הוא חייב ללכת". אך באותו סרטון עצמו, מהדהד רמיזות אנטישמיות בולטות. במהלך הסרטון רומז קרלסון שוב שוב על "שלטון" של ישראל וההנהגה הישראלית על ארצות הברית והעולם.
מעבר לכך, לאורך השנתיים האחרונות, הפך טאקר קרלסון יחד עם משפיענים נוספים ברשתות כמו קנדנס אוונס, דן בלזריאן ואחרים לגורמים מובילים בימין הבדלני והאנטישמי בארצות הברית.
דוגמאות מהחודשים האחרונים חושפות שורה של התבטאויות מזעזעות של קרלסון. רק לפני כשבוע במהלך אירוע לזכרו של צ'ארלי קירק, המשפיען השמרן שהתנקש בו סטודנט בירי בצווארו, רמז קרלסון כי היהודים הרגו את ישו ובדומה לכך, הרגו גם את צ'ארלי. אמירה שיצרה סערה משמעותית.
בנוסף לכך, קרלסון האשים לא פעם את ישראל בביצוע ההתנקשות בנשיא ארצות הברית ג'ון קנדי בשנות ה-60, בביצוע פיגועי התאומים ב-9/11 והפיץ תאוריות קונספירציה אנטישמיות רבות. הוא גם מתארח באופן קבע יחד עם קנדנס אוונס, משפיענית אנטישמית שקוראת לישראל "אומה מקוללת", קוראת לישראלים "שדים", טוענת שיהודים אכן הרעילו בארות והרגו ילדים נוצרים ועוד האשמות רבות וקיצוניות.
רונן
לא שכחנו שערוץ-14 הרבה לצתת את טאקר קרלסון שהיה אחד המגישים הפופולרים בערוץ פוקס ניוז (ערוץ 14 של אמריקה)15:37 28.09.2025
רציתם קוסם ... קבלתם את מלאך החבלה ... רציתם שלום ובטחון ... קבלתם מלחמת נצח עם עשרות אלפי חללים , פצועים וקטועי גפיים... רציתם מעמד בינלאומי ... קבלתם בידוד , נדוי וסנקציות ... רציתם מנהיג אמין ... קבלתם שקרן בן שקרן שבלי בושה , בזמן מלחמה מסדר לילדיו דירות בבריטניה וארה"ב.... מטורפים .... תתעוררו ....
בתגובה ל: רונן
לפני שאתם מאשימים את שקמה ברסלר ... הייתי מציע לכם לברר מי היה צארלי קריק , ברמז , ממש לא פחות "אנטישמי" מקארלסון ... ויש אומרים שאפילו הרבה יותר . ישראל נטשה את הדמוקרטים והיא תשלם על כך ביוקר ... וגם החיבוק שלה את טראמפ והימין הקיצוני שמאחוריו , יעלה לנו ביוקר , תומכי טראמפ ברובם הגדול הם שונאי היהודים הגדולים ביותר , תקשיבו לסטיב באנון ותבינו לבד ...15:48 28.09.2025
שירי מנתניה
שיקמה, כרגיל, צודקת.15:42 28.09.2025
שירי מנתניה
שירי מנתניה
שירי מנתניה
רונן
