כתב אישום הוגש היום (ראשון) נגד ארבעה פעילי המחאה שהציתו את הפחים בירושלים. החשודים תכננו להצית מספר מוקדים כדי ליצור "טבעת אש" סביב בית רה"מ. כך על פי הפרסום של כתב חדשות 12 עמית סגל.

על פי הדיווח במסגרת ההיערכות שלהם למה שכינו "מבצע ההצתות" הם תקשרו דרך אפליקציית "סיגנל", ונפגשו פיזית יום לפני הביצוע. במשטרה עוד לא יודעים להגיד מי הפעיל שגרם להצתת רכב המילואימניק באותו בוקר, כשהצית פח סמוך.

התחפשו לחרדים? תיעוד ראשון של ההצתות סביב בית נתניהו

בשבוע שעבר משטרת ישראל פרסמה תיעוד ראשון מהצתות שביצעו אנשי ההפגנות נגד הממשלה והמלחמה סביב בית ראש הממשלה. על פי המשטרה החשוד שתועד מצית את הפחים בסרטון התחפש בעזרת זקן מזויף וכובע, בדומה לדיווחים בעבר שטענו כי התחפש לחרדי.