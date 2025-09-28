מהלך עצירה של רכב יוקרה לבדיקה לאחר שביצע עבירות תנועה סמוך למחלף הסירה. התגלה כי הנהג בן 13, שלקח את רכב הוריו ללא רשות, והסיע את חבריו

משטרת ישראל עצרה הלילה (בין שבת לראשון) רכב יוקרה לבדיקה לאחר שביצע עבירות תנועה סמוך למחלף הסירה. בבדיקה הסתבר כי הנהג הוא ננער בן 13 בלבד, שלקח את רכב הוריו ללא רשות, והסיע את חבריו בני גילו.

האירוע התרחש במהלך פעילות סיור יזומה של השוטרים מתחנת גלילות, הבחין צוות משטרה ברכב יוקרה אשר נסע במחלף הסירה וביצע עבירות תנועה שהעלו את חשדם. השוטרים ניגשו לנהג וגילו כי מדובר בקטין. בבדיקת זהותו התברר כי הנהג הוא נער בן 13, תושב הרצליה.

במהלך בדיקה נוספת עלה כי ברכב נכחו גם חבריו בני גילו, תושבי העיר. למקום זומנו הוריו, ובמקביל נפתחה חקירה פלילית ותעבורתית.