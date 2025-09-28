מחיר הנפט העולמי עלה בשיעור של 2% ושער הדולר עלה ב-1.2% ביחס לחודש הקודם, כך שמיום רביעי בבוקר מחיר ליטר בנזין יעמוד על 7.23 שקלים לליטר. 7 אגורות יותר מאשר בחודש הקודם

מתחילים את השנה בעליית מחירי הדלק. משרד האנרגיה מודיע בחצות הלילה שבין שלישי לרביעי (30.09.2025-01.10.2025) יעודכנו מחירי מוצרי הדלק הנמצאים בפיקוח, הנמכרים לצרכן בתחנות הדלק.

המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן לא יעלה על 7.23 ש"ח לליטר, עליה של 7 אגורות מהחודש קודם. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 25 אגורות לליטר (כולל מע"מ), ללא שינוי מעדכון קודם. באילת המחיר יעמוד על 6.13 שקלים לליטר, עלייה של 6 אגורות מהעדכון הקודם.

בת שבע אבוחצירה, מנהלת מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות מסבירה את הסיבה לעלייה: "מחיר הבנזין בתחנה יעלה החל מה-1 באוקטובר ב-7 אג' ביחס למחירו בחודש הקודם.עליית המחיר נובעת מעליה במחיר הבינלאומי וכן מעליה בשער הדולר. מחיר הבנזין הבינלאומי עלה במהלך החודש ב-2% שער החליפין של הדולר עלה ב-1.2% ביחס לחודש קודם. משרד האנרגיה שב וממליץ להשוות מחירים בתחנות התדלוק ומאחל גמר חתימה טובה לכל בית ישראל."

נזכיר כי ממחיר של 7.23 שקלים לליטר, 3.60 שקלים הם מס בלו, ועוד שקל ועשר אגורות הם מס ערך מוסף ובסך הכל 4.70 שקלים הם מיסים, המהווים 65% מהתשלום על כל ליטר.