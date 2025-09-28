למרות התנגדות נתניהו לקיום הדיון. חוק עונש מוות למחבלים ביוזמת ח״כ לימור סון הר מלך עבר בקריאה ראשונה בוועדה לביטחון לאומי

ח״כ לימור סון הר מלך: היום הכנסת אמרה אמירה מוסרית ברורה. מחבלים ארורים שרצחו יהודים יוצאו להורג. אני מודה ליו״ר עוצמה יהודית השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ויו״ר הועדה לביטחון לאומי ח״כ צביקה פוגל שהתעקשו על קיום הדיון וההצבעה היום. אני קוראת לרוה״מ לקדם את החוק בקריאה שניה ושלישית בהקדם.

השר לביטחון לאומי, ח״כ איתמר בן גביר: ״מי שרצח, אנס וחטף את ילדינו ובנותינו, לא זכאי לראות אור יום ודינו צריך להיות מוות. אחרי הרפורמה בבתי הכלא שהובלתי ומדיניות המינימום שבמינימום למחבלים, הגיע הזמן לעלות שלב נוסף בהרתעה. חוק עונש למוות הוא לא רק צעד ערכי וצודק, אלא גם קריטי לביטחון המדינה. מדובר בכלי הרתעתי ראשון במעלה, שיכניס ללב המחבלים את הידיעה הברורה – דמם של אזרחי ישראל לא הפקר. ככה נלחמים בטרור, ככה מייצרים הרתעה.״

ח״כ צביקה פוגל, יו״ר הוועדה לביטחון לאומי:

״זהו רגע היסטורי – מי שבא לרצוח יהודים מתוך שנאה למדינת ישראל, דמו בראשו. יותר לא יהיו מלונות למחבלים, יותר לא יהיו עסקאות שחרור. זהו צעד ראשון ומשמעותי ליצירת הרתעה אמיתית וצדק לקורבנות.״

מוקדם יותר פורסם כי בכנסת התקיים היום דיון דרמטי בהצעת החוק לעונש מוות למחבלים, שהצית ויכוח חריף בין השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר לבין גל הירש, מתאם השבויים והנעדרים.

הירש פתח את דבריו בקריאה לבטל את הדיון: “לא בכדי אנחנו מבקשים שלא לקיים את הדיון הזה. אי אפשר לשתף את הציבור ולא חלק מהאנשים כאן במידע. עשיתי מאמץ גדול לשתף את יו”ר הוועדה ח”כ צביקה פוגל וכמובן שהשר בן גביר חשוף למידע. במיוחד כעת, כשאנחנו במאמץ משולב צבאי ומדיני – רה”מ בארה”ב, פועלים להכריע את חמאס ולהשיב את כל חטופינו. הדיון הזה לא עוזר לנו”.