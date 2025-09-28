"מה קרה לצה"ל" היא לא רק סדרת דוקומנטרי איכותית – היא מסמך היסטורי חיוני להבנת אחד הפרקים המורכבים ביותר בתולדות הביטחון הישראלי. זהו צפייה חובה לכל מי שמבקש להבין לא רק מה קרה ב-7 באוקטובר, אלא איך הגענו לשם

"מה קרה לצה"ל" של עמרי אסנהיים וגלעד טוקטלי היא אחת מסדרות הדוקומנטרי החשובות והנחוצות שנוצרו בישראל בשנים האחרונות. במקום להתמקד באירועי 7 באוקטובר עצמם, היוצרים בוחרים לחפור עמוק יותר – לבחון את השורשים המבניים והתרבותיים שהובילו לאחד מהכישלונות הקשים ביותר בתולדות מדינת ישראל.

הסדרה מצליחה להציג תמונה מורכבת ומפוכחת של התהליכים שהתרחשו בצה"ל לאורך עשורים. דרך ראיונות עומק עם בכירי הצבא מתקופות שונות, אסנהיים וטוקטלי חושפים מנגנונים של שינוי תרבותי, החלטות מדיניות ותהליכי קבלת החלטות שהובילו לשחיקה הדרגתית של יכולותיו המבצעיות של הצבא.

כל פרק מתמקד בהיבט אחר של הבעיה: משינוי הגישה לחיי החיילים ב"לוחמים לפני אזרחים", דרך השפעת פרשיות משמעת על דור השוחקים העתידי, ועד להתמקדות יתר בטכנולוגיה על חשבון ההכנה למלחמה קונבנציונלית. הרצף המובנה מאפשר הבנה הדרגתית של התהליך המורכב שהוביל לקריסה.

הכוח האמיתי של הסדרה טמון בגישתה הביקורתית והמפוכחת. במקום לחפש אשמים קלים או להצביע על כישלון נקודתי, היא מציגה תהליך מערכתי ארוך טווח. העובדה שדמויות מפתח מוכנות לדבר בגלוי על ההחלטות שקיבלו והמחדלים שנעשו מעידה על החשיבות שהן רואות בתהליך הלמידה והתיקון.

"מה קרה לצה"ל" היא לא רק סדרת דוקומנטרי איכותית – היא מסמך היסטורי חיוני להבנת אחד הפרקים המורכבים ביותר בתולדות הביטחון הישראלי. זהו צפייה חובה לכל מי שמבקש להבין לא רק מה קרה ב-7 באוקטובר, אלא איך הגענו לשם.

הסדרה משודרת ברשת 13 בימי ראשון וב-HOT 8 בימי שבת