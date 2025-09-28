מגישת חדשות 13, נטעלי שם-טוב, פוטרה מהערוץ ותוקפת בחריפות את המנכ"לית טלי בן עובדיה וטוענת שהיא "נהגה בשיטות שאינן מקובלות בשום חברה"

מגישת חדשות 13, נטעלי שם-טוב, נעלמה בחודשים האחרונים מהמסך. כעת מתברר כי פוטרה לאחרונה מהערוץ וכעת מתנהל דיון בבית הדין לעבודה על הפיטורים.

לטענתה של שם-טוב, ממלאת מקום המנכ"לית של חדשות 13, טלי בן עובדיה, התעמרה בה מהרגע הראשון להגעתה ועד לפיטוריה, בעיצומה של המערכה מול איראן.

לדבריה, שיא הסכסוך התפרץ בעת המלחמה עם איראן, כשהודחה מהגשת תכניתה לטובת מהדורת חדשות יום שישי בערב בהגשת מגישים אחרים בערוץ.

בפוסט שפורסמה הבוקר כתבה שם טוב:

"עדכון אישי: פניתי היום לבית הדין לענייני עבודה בבקשה שיחייב ת חדשות 13 לבדוק את ההתעמרות שעברתי שם ואת אי העמידה שלהם בהסכם מולי.

לפני מאה ימים וקצת, ביום התקיפה באירן, הודחתי מהמסך. זה היה שיאו של תהליך, שהלך והחריף, של כפיית אג'נדות, אי עמידה בהתחייבויות החברה, מניעת כלים להצלחת התוכנית ודחיקתי החוצה בכל דרך אפשרית.

כל מה שהיה קשה רק התגבר כשמונתה (בהליך לא חוקי) טלי בן עובדיה, המנכ"לית הזמנית, שנהגה בשיטות שכבר לא מקובלות היום בשום חברה. בשבועות האחרונים שמעתי מעיתונאים רבים שסבלו ממנה לאורך כל השנים. אני מאמינה ומקווה שבקרוב מאוד גם הם יחליטו לשתף בסיפורם ולשבור את קשר השתיקה, כמי שמכירים בכח העצום של הפרסום ושל התמיכה הפומבית, שלה אני זקוקה עכשיו. כמובן שרק הם יחליטו אם ומתי לחשוף את מה שהם פירטו באוזניי.

בשולי הדברים, אני חושבת שאני מנהלת פה קרב מאסף. הציבור הישראלי עבר הרבה דברים בתקופה קצרה, התבגר והתקדם. לצערי, כמו בתחומים אחרים, נשארו כמה דינוזאורים שלא שמו לב ששינו את הכללים. יחד ננצח ונפיץ את הבשורה".

כבר כשמונתה שם טוב לתפקידה כמגישת מהדורת "שישי" בערוץ 13 היא סומנה כמובילת קו ימני. שם-טוב, תושבת מטולה שפונתה במהלך המלחמה מביתה, סיקרה לאורך שנים את הפריפריה ואת החיים בצפון בפרט.

ביום העצמאות האחרון שם-טוב הנחתה את טקס המשואות לצד עיתונאית ערוץ 14 ליטל שמש, דבר שהעצים את הביקורת כלפיה משמאל.