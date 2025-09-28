טרגדיה ברחובות: גבר כבן 75 שנפל ממרפסת ביתו שבקומה גבוהה, ככל הנראה בזמן שעסק בבניית סוכה, ונהרג

אלחנן רוט, מפקד זק"א | 360, מסר: "למתנדבי היחידה שהוזעקו למקום נמסר משכניו כי המנוח עסק בבניית סוכה במרפסת ביתו, ונפל מגובה רב. צוותי הרפואה שהוזעקו לזירה נאלצו לקבוע את מותו במקום בעקבות הפציעות הקשות מהם סבל. מתנדבי היחידה פועלים בזירה לשמירה על כבוד המת ואיסוף הממצאים."

ממד"א נמסר: "בשעה 10:54 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב איילון, על גבר שנפל מגובה, ככה"נ במהלך בניית סוכה בבניין מגורים ברחובות. חובשים ופראמדיקים של מד"א מדווחים על גבר כבן 70 ללא סימני חיים, עם חבלה רב מערכתית וקובעים את מותו.

חובש בכיר במד"א שמיל בכר, סיפר: "הובילו אותנו אל הגבר ששכב בחצר הבניין כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה עם חבלה רב מערכתית. סיפרו לנו שהוא נפל מגובה במהלך בניית סוכה. ביצענו בדיקות רפואיות אבל הפציעה שלו הייתה קשה ונאלצנו לקבוע את מותו במקום."