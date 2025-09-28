שנתיים למלחמה: סדרת רשת תיעודית חדשה בת שני פרקים תעלה השבוע לאתר כאן דיגיטל ובה תיעוד אישי וחשוף על הקרע והמשבר שבין המלחמה על הבית והלחימה בחזית

סדרת רשת חדשה בכאן דיגיטל: מחר זה עולה (שני) הצצה ראשונה מתוך סדרת רשת דוקומנטרית חדשה – "מלחמה על איזה בית"

נועם סובוביץ' ואשתו הילה סלומון בדיוקן מילואים אישי וחשוף, על הקרע שבין הבית לחזית

הסדרה נעה בין סצנות אקשן מהלחימה בצפון לתיעוד זוגי ואינטימי על משפחה במשבר שנקרעת בין החזיתות.

הסדרה, בת שני הפרקים, תשודר ביום שני ושלישי, 29 ו- 30 בספטמבר, בכל הפלטפורמות הדיגטליות של כאן ובהמשך גם ב-כאן 11

צפו בהצצה ראשונה (תוך "מלחמה על איזה בית" – באדיבות כאן, נועם סובוביץ' הפקות – @kan_israe):

'מלחמה על איזה בית', סדרת רשת תיעודית חדשה ב״כאן דיגיטל״, היא דיוקן מילואים אישי, חושפני ואינטימי, של הבמאי ולוחם אגוז נועם סובוביץ' ואשתו, הבמאית הילה סלומון. הסדרה מספקת הצצה ממבט ראשון לקרע שבין הבית לחזית מאז ה- 7.10, ולאורך מאות ימי מילואים. עם גישה בלתי אמצעית לצוות לוחמים בסיירת שנלחם בגזרת הצפון, הסדרה נעה בין סצנות אקשן בעומק לבנון לניסיון לעבד אותן עם פסיכולוגית בשלט רחוק, כשברקע טראומת עבר.

הסדרה מציגה תיעוד זוגי ואינטימי של זוג העובר משברים אישיים לאורך תקופת המילואים, כשהילה מתמודדת עם טיפול באביה בימיו האחרונים והריון המתחיל עם אבחנה של דיכאון, ומציגה, בזמן הווה וללא תיווך, את המחיר הכבד שמשלמות משפחות המילואים, כשהיא נוגעת בסוגיות של גבריות, אשמה ועוד.

יוצרי הסדרה – נועם סובוביץ' והילה סלומון I חברת ההפקה: נועם סובוביץ' הפקות

2 פרקים, כ-25 דק לפרק