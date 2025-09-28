למרות הצהרת טראמפ, ארגון חמאס הודיע היום רשמית כי עד כה לא קיבל שום הצעה להסכם חטופים והפסקת אש מידי המתווכות הקטאריות או המצריות

ארגון הטרור חמאס מתייחס לראשונה להצעת השלום של טראמפ, וטוען כי לא קיבל הודעה חדשה.

בהודעה שהוציא הארגון נכללים שני סעיפים:

1. חמאס לא קיבל מהמתווכים שום הצעות חדשות בנוגע להפסקת אש בעזה.

2. מוכנים לבחון כל הצעה שתגיע אלינו מהמתווכים בחיוב במטרה לשמור על זכויות עמנו הלאומיות.

נזכיר כי אתמול פרסמו הרשתות הזרות פרטים חדשים לגבי "תוכנית 21 הנקודות" של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לסיום המלחמה ברצועת עזה. על פי הפרסום התוכנית כוללת נקודות כמו: שחרור כלל החטופים הישראלים תוך 48 שעות בלבד, שחרור כאלפיים מחבלים פלסטיניים מתוכם 250 מחבלים שיושבים במאסר עולם ועוד כ-1,500 מחבלי חמאס שנעצרו אחרי ה-7.10.

בנוסף צה"ל ייסוג משטחי הרצועה בצורה הדרגתית וישראל תתחייב שלא לבצע תקיפות נוספות בשטח קטאר המארחת כיום את הנהגת חמאס.

עוד בתכנית במקום שלטון חמאס יוקם גוף בין-לאומי שינהל את עזה לתקופה זמנית, ובהמשך תועבר השליטה לוועדה פלסטינית מיוחדת. עם זאת, התוכנית אינה כוללת הכרה במדינה פלסטינית ואינה מציגה לוחות זמנים ברורים ליישום מלא. גורמים בסעודיה ציינו כי חלק מההבנות כוללות חנינה חלקית למחבלי חמאס בתמורה לפירוז מלא של נשק התקפיי.

ברשת הסעודית פירטו לגבי הסעיפים הכלולים בתוכנית: סיום המלחמה באופן מיידי. שחרור כל החטופים הישראלים. שחרור אלפי אסירים פלסטינים, בהם 200-100 אסירי עולם. נסיגת צה"ל מהרצועה בהדרגה לפי לוח זמנים. הכנסת סיוע הומניטרי בלתי מוגבל באמצעות האו"ם וארגוני סיוע בין-לאומיים. סגירת הקרן ההומניטרית שפועלת ברצועה. פירוז חמאס באמצעות כוח ערבי ובין-לאומי – במסגרת תחומה בזמן. הענקת חנינה למחבלי חמאס אם יסכימו למסור את נשקם ולעזוב את הרצועה.

עוד נכתב כי ניהול הרצועה תהיה בידי כוח ערבי-בין-לאומי לתקופה מוגבלת לאחר המלחמה. הקמת ועדה פלסטינית תחת פיקוח של הרשות לפיקוח על הממשל הזמני ברצועה. ניהול הרצועה על ידי הרשות הפלסטינית לתקופה מוגבלת לאחר מכן. בנוסף, ארצות הברית תתחייב לא לאפשר לישראל לספח שטחים ביהודה ושומרון. שיקום הרצועה על ידי התאחדות ערבית-בין-לאומית, במשך יותר מחמש שנים.

כרגע, נראה כי קטאר לא העבירה את ההצעה לידי חמאס, ולמרות ההצהרות של טראמפ על אופטימיות, חמאס בינתיים לא נראה שמתרצה לתכנית שמקבלת התנגדות עזה גם במערכת הביטחון וגם באגפי הימין בממשלה.