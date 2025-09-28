כתב אישום חמור הוגש נגד אחמד דדה תושב תל אביב-יפו. שהפעיל מטען חבלה בלב שכונת מגורים בתל אביב ופצע שישה אנשים

כתב אישום חמור הוגש הבוקר (ראשון) בידי הפרקליטות המדינה לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד אחמד דדה (30) תושב תל אביב-יפו. שהפעיל מטען חבלה בלב שכונת מגורים בתל אביב ופצע שישה אנשים.

לפי כתב האישום שהגישה עו"ד פנינה לוי מפרקליטות מחוז תל אביב, קשר הנאשם קשר עם אחרים לגרום למותם של שלושה מתלוננים, באמצעות הפעלת מטען חבלה שיוטמן תחת רכבם, ולשם מימוש תוכנית הרצח, הצטייד באופנוע גנוב ותצפת במשך שעות על המתלוננים ועל הג'פ.

עוד באותו נושא טרור מבית: תושב טייבה תכנן לחטוף חייל ולסחוט את המדינה 10:17 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

בתאריך 30.8.25, ניסה הנאשם להצמיד את מטען החבלה לג'יפ של המתלוננים שחנה ברח' קמינסה בת"א. כשראה בתנועת אנשים ברחוב, עזב את המקום. כחצי שעה לאחר מכן, חזר לשם עם אחר, חנה סמוך לג'יפ, הטמין את מטען החבלה מתחת לג'יפ ונסע מהמקום יחד עם שותפו לעבירה.

הנאשם הפעיל מטען ופצע שישה אנשים

הנאשם חזר למקום כדי לראות שהמתלוננים נכנסים לג'יפ והפעיל את מטען החבלה. כל זה התרחש בצהריים, בלב ליבה של שכונת מגורים מלאה באנשים וילדים, שהלכו סביב מקום הטמנת מטען החבלה. לאחר שראה הבחין כי קורבנותיו נכנסו אל הג'יפ, הפעיל את המטען.

הפיצוץ גרם להדף עוצתי, שפצע את המתלוננים באורח קשה בדרגות פציעה שונות, וכן שלוש עוברות אורח שפונו לטיפול רפואי בבית החולים. כמו כן נגרם נזק סביבתי אדיר. עשרה רכבים נשרפו כליל ובתים רבים של דיירי הרחוב נפגעו. מיד לאחר מכן, נמלט הנאשם אל האופנוע, ניסה להתניע אותו, אך משלא הצליח, ברח רגלית מהמקום, עד שנעצר לאחר מרדף של אזרחים וכוחות המשטרה.

כתב האישום מייחס לנאשם ביצוע עבירות של קשירת קשר לביצוע פשע (רצח), ניסיון רצח, חבלה חמורה בנסיבות מחמירות, היזק בחומר נפיץ ועבירות נוספות. הפרקליטות מבקשת כעת מבית המשפט לעצור את הנאשם עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. בבקשת המעצר הדגישה הפרקליטות את מסוכנותו הרבה של הנאשם, שכן "הפעלת מטען חבלה, בצהריי יום שבת, ברחוב הומה אדם, כשילדים משחקים סביבו, היא מופע בוטה של התעלמות מוחלטת מחיי אדם, בשם הגשמת התוכנית הפלילית, יהא המחיר אשר יהא".