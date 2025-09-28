לאחר ביקורו בשומרון עם יוסי דגן חבר בית הנבחרים מפלורידה, צ’ייס טראמנט, הגיש הצעת חוק שתחייב שימוש במונח “יהודה ושומרון” במקום “הגדה המערבית”

מדינת פלורידה מתקדמת לעבר צעד חסר תקדים ביחסי ישראל–ארה”ב: חבר בית הנבחרים צ’ייס טראמנט הניח הצעת חוק רשמית שתאסור שימוש במונח “הגדה המערבית” במסמכים הרשמיים של המדינה, ובמקומו תחייב שימוש במונח “יהודה ושומרון”. בכך תהפוך פלורידה למדינה ה־11 בארה”ב שמעבירה חקיקה מסוג זה.

היוזמה באה לאחר ביקורו של טראמנט בשומרון, שם נפגש עם ראש מועצת שומרון יוסי דגן. בפגישה אמר טראמנט: “לעולם לא יהיה פירוד בין ארצות הברית לישראל. אנחנו מתחילים בצעדים קטנים עם הצעת החוק המכירה ביהודה ושומרון, וברגע שתהיה הכרה כזו – נוכל לדחוף לעבר ריבונות אמיתית. פתרון שתי המדינות פשוט לא יעבוד כאן, זוהי האדמה של ישראל”.

דגן הודה לטראמנט על המהלך ואמר: “החוק הזה הוא צדק היסטורי. בימים לא פשוטים אלה אנחנו יודעים שאנחנו, היהודים החלוצים שחיים את התנ”ך ביהודה ושומרון, לא לבד. תודה על התמיכה בנושא הריבונות, מול ניסיונות של מנהיגים בעולם ליצור מדינה פלסטינית שתאיים על עתידה של ישראל”.

טראמנט הוסיף כי “עם החוק הזה, פלורידה משגרת מסר ברור: אנחנו נעמוד לצד ישראל, נעניק כבוד לאמת במקום מונחים שקריים, ונגן על הקשר הנצחי שבין העם היהודי למולדתו ההיסטורית”. הוא התייחס גם לביקורת הבינלאומית על ישראל ואמר: “האישומים על רצח עם אינם משקפים את האמת. שום מדינה לא פעלה בזהירות רבה כל כך כדי להגן על אזרחים באזור לחימה. כל נפגע הוא טרגדיה, אולם האחריות כולה מונחת על כתפי חמאס”.

המהלך של טראמנט משתלב עם יוזמות נוספות לקידום חקיקה פדרלית בנושא יהודה ושומרון, בהובלת ראש מועצת שומרון וחברת הקונגרס קלאודיה טני, וזוכה לתמיכתו של הנשיא לשעבר דונלד טראמפ.