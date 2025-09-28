נעצרה אישה שביצעה שוד במינימרקט באמצעות איומי אקדח דמה ברמת גן. בית משפט השלום בת"א האריך את מעצרה עד 29/9/25

נעצרה אישה שביצעה שוד במינימרקט באמצעות איומי אקדח דמה ברמת גן. אתמול (שבת) בית משפט השלום בת"א האריך את מעצרה עד 29/9/25.

האירוע התחיל בליל שבת כשבמוקד המשטרה התקבל דיווח על אישה שנכנסה למינימרקט ברח' ז'בוטינסקי ברמת גן, עם אקדח, תוך שהציגה עצמה כעובדת ביטחון וביקשה מכלל הלקוחות להכנס למקלט במקום. באותו הזמן, החשודה גנבה ארנק מאחד התיקים של העובדות במקום ונמלטה על גביי קורקינט.

החשודה אותרה בביתה ברמת גן זמן קצר לאחר מכן. בחיפוש בביתה אותר אקדח גז פלפל וחומר החשוד כסם מסוג קוקאין במשקל 4 גרם. שוטרי הסיור עצרו את החשודה, בת 32, והיא הובאה לחקירה בתחנת המשטרה שבסיומה נכלאה. אתמול כאמור הוארך מעצרה.