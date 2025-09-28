סוף סוף: לאחר יותר מחצי שנה המשטרה החזירה לצביקה קליין, עורך הג'רוזלם פוסט, את הטלפונים שלו שהוחרמו במסגרת חקירתו בפרשת קטרגייט

סוף סוף זה קרה: כחצי שנה לאחר שהוחרמו, הוחזרו לעיתונאי הסרוג צביקה קליין הטלפונים הסלולאריים שלו שהוחרמו במסגרת חקירת קטרגייט.

קליין, כיום עורך עיתון הג'רוזלם פוסט, נחקר בעבר בלהב 433 במסגרת פרשת קטרגייט. לדבריו, במסגרת סיקור הפרשיה, הודלפו ללא רשותו וללא צו שיפוטי, ציטוטים והתכתבויות מהמכשיר שלו.

בפוסט שפרסם בעמוד הפייסבוק שלו, שיתף את עוקביו בהחזרת הטלפונים תוך שיתוף תמונותם, וכתב:

"ברוך מתיר אסורים" בשעה טובה, וכעבור שישה חודשים, שני מכשירי הסלולר שוחררו ובדרכם הביתה מלהב 433. אז עכשיו, בפעם הבאה שתראו אותי, אין צורך לשאול אותי אם החזירו לי את הטלפון

ושאלה אמיתית: משתמשים? זורקים? מוכרים?".

כזכור, קליין נעצר ונחקר בחודש אפריל בחשד למגע עם סוכן זר – זאת לאחר שביקר בקטאר במאי 2024 ונפגש עם בכירים בממשלת קטאר, בניהם ראש הממשלה מוחמד בן עבד א-רחמן. על פי החשד, הביקור אורגן על ידי אלי פלדשטיין, דוברו לשעבר של ראש הממשלה, שלכאורה הועסק על ידי גורמים קטאריים ופעל במטרה לשיפור התדמית של קטאר בישראל.בהמשך היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה התייחסה למעצרו של קליין, ואמרה כי הוא "זומן במקור למתן עדות פתוחה ולא כחשוד. במסגרת עדותו התגבש חשד משמעותי שהעיתונאי היה יחד עם יועצי ראש הממשלה חלק מהמנגנון של קבלת טובות ההנאה מקטאר בעד קידום האינטרסים שלה. במצב דברים זה הוחלט לעבור לחקירה באזהרה שהתמקדה בנושא קבלת טובות ההנאה מקטאר".