בעקבות הירי הגובר לעבר העיר ונפילת שני כטב"מים ששוגרו מתימן, צוותי מד"א נערכים בכוננות והיערכות מיוחדת בעיר אילת ובסביבתה במהלך חגי תשרי.

במסגרת ההיערכות תוגברו צוותי מד"א בעיר ובאזור בצוותים גדולים ממרכז הארץ, רכבי הצלה ייחודיים ואמצעי חירום מתקדמים: אוטובוס טיפול נמרץ ייחודי עם יכולת פינוי של 7 מטופלים, ניידת טיפול נמרץ חדשה בעלת יכולת פינוי של 2 מטופלים, מסוקי מד"א, ניידות טיפול נמרץ, אמבולנסים ואופנועי חירום.

ממד"א נמסר כי ההיערכות מתקיימת בהובלת משרד הבריאות ובשיתוף פעולה הדוק עם פיקוד העורף, שגייס חובשים ופראמדיקים מיחידת המילואים של מד״א על מנת לתת מענה רפואי מיטבי לציבור.