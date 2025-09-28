נעצר הבוקר (ראשון) חשוד שהפגין מול בית חבר כנסת בתל אביב, הפר את הוראות השוטרים ותקף שוטר. החשוד נעצר בחשד שהפר את הסדר הציבורי, פעל בניגוד להחלטת בג"צ ותקף קצין משטרה שנפצע בכתף ונזקק לטיפול רפואי
האירוע התחיל כשבמוקד המשטרה התקבל הבוקר דיווח על מחאה מחוץ לבית חבר כנסת בת"א. השוטרים שהגיעו למקום ראו מספר מפגינים ביניהם החשוד שהיה בתוך הרכב שלו, תוך כדי שהוא כורז במגפון בניגוד להחלטת בג"צ לגבי תנאי מחאה מול בתי אישיים. בנוסף, החשוד שלא הקשיב להוראת השוטרים נעל עצמו ברכב והתנגד פיזית לפתיחת הרכב.
כשהשוטרים ניסו לפתוח הרכב מול התנגדות החשוד, נפצע קצין המשטרה ופרק את הכתף. כתוצאה מכך, הקצין פונה למרכז הרפואי לקבלת טיפול. כאמור, השוטרים עצרו את החשוד, בן 56, תושב גבעתיים, בגין הפרת הוראה חוקית, תקיפה והכשלת שוטר. החשוד הובא לחקירה בתחנת המשטרה.
בישראל אין משטרה שמגינה על האזרחים , אנחנו בשיא של רציחות , שיא של גנבות , שיא בגבית דמי חסות ופרוטקשיין, שיא בתאונות דרכים והרוגים בתאונות , שיא בגניבת כלי רכב , שיא בפריצות ובכל האירועים האלה אין משטרה ... יש מלציה שייכת לשר מטורף שהגדיר את תפקידם העיקרי בדכוי מפגינים , בדיוק כמו בגרמניה הנאצית, או צפון קוריאה , היחס קצת יותר טוב אבל הכוון אותו כוון ... מעצרים חסרי טעם , מכות , סוסים , וחיפושים בעירום ללא סיבה מוצדקת , הכל כדי להפחיד את האזרח הקטן .... ולכל אילו שמתבכיינים על האיומים על נתניהו , הם מוזמנים להזכר בימי ככר ציון , ןארון המתים ברעננה ... הכל בניצוחו של השקרן בן שקרן שהוביל את המדינה לחורבן ....
את אבא של זיני שקורה להשמדת הבג"ץ, כבר עצרו ? את אמא שלו עצרו ? את גוטליב שלא מתיצבת לחקירה ומאי גולן כבר עצרו ?10:23 28.09.2025
