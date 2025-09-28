נעצר חשוד תושב גבעתיים בן 56 שהפגין מול בית חבר כנסת בתל אביב, הפר את הוראות השוטרים ותקף שוטר שפרק את הכתף

נעצר הבוקר (ראשון) חשוד שהפגין מול בית חבר כנסת בתל אביב, הפר את הוראות השוטרים ותקף שוטר. החשוד נעצר בחשד שהפר את הסדר הציבורי, פעל בניגוד להחלטת בג"צ ותקף קצין משטרה שנפצע בכתף ונזקק לטיפול רפואי

האירוע התחיל כשבמוקד המשטרה התקבל הבוקר דיווח על מחאה מחוץ לבית חבר כנסת בת"א. השוטרים שהגיעו למקום ראו מספר מפגינים ביניהם החשוד שהיה בתוך הרכב שלו, תוך כדי שהוא כורז במגפון בניגוד להחלטת בג"צ לגבי תנאי מחאה מול בתי אישיים. בנוסף, החשוד שלא הקשיב להוראת השוטרים נעל עצמו ברכב והתנגד פיזית לפתיחת הרכב.

כשהשוטרים ניסו לפתוח הרכב מול התנגדות החשוד, נפצע קצין המשטרה ופרק את הכתף. כתוצאה מכך, הקצין פונה למרכז הרפואי לקבלת טיפול. כאמור, השוטרים עצרו את החשוד, בן 56, תושב גבעתיים, בגין הפרת הוראה חוקית, תקיפה והכשלת שוטר. החשוד הובא לחקירה בתחנת המשטרה.