הרב שמואל אליהו מתייחס לנושא העדות שצף מדי שנה בתפילות הימים הנוראים, ואומר כי הוא אינו רואה את עצמו כעיראקי או מרוקאי. אז לאיזו עדה הוא שייך?

לדבריו: "אני אמרתי לילדים שלי; אתם לא ספרדים ולא אשכנזים. למרות שיש לנו כל מיני מיקסים, כל מיני תערובות, אתם ישראלים. ובתור ישראלים כולנו נהיים גם מהתפילות האלה וגם מהתפילות האלה".

על העדה אליה הוא מרגיש שייך: "אני לא מגדיר את עצמי ספרדי או אשכנזי, אני מגדיר את עצמי ישראלי. נולדתי פה, ברוך השם, אין לי שום קשר לא לעיראק ולא למרוקו, ולאשתי אין קשרים עם פולין אני מקווה".

"אנחנו קשורים לירושלים. זה הקשר שלנו. לירושלים, לצפת, לתל אביב, לארץ ישראל".