אחרי ששיגר אליו מכתב התראה לפני פתיחה בהליכים משפטיים, שר החינוך יואב קיש שיגר הבוקר לנפתלי בנט מכתב נוסף והגדיר אותו "התראה אחרונה לפני תביעה", וזאת בעקבות דברים שאמר בנט בכנס סגור לפיהם קיש פועל למנות לתפקידים פעילי ליכוד.

קיש פרסם את המכתב וכתב: "לא אאפשר למי שרימה וגנב את קולות הבוחרים להמשיך לשקר לציבור. אזהרה אחרונה לפני תביעה".

לפני כשלושה שבועות, קיש שלח מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים, בגין פרסום לשון הרע, בעקבות ההקלטה של בנט אשר נחשפה באתר וואלה, בה הוא אומר כי שר החינוך, יואב קיש "קורא למנכ"ל שלו, ורוב העיסוק שלו הוא תמנה את פעיל הליכוד הזה מנתניה, זה מה שקורא בפגישת העבודה שלהם".

שר החינוך דרש מבנט כי יפרסם הודעת התנצלות ברשתות החברתיות שמנוהלות על ידו, יפנה לאתר החדשות 'וואלה' על מנת שיפרסמו גם את דבר ההתנצלות. בנוסף דורש קיש כי בנט יעביר תרומה בסך 15,000 ש"ח לעמותה העוסקת בחינוך בפריפריה.