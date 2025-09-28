הצהרת תובע לקראת כתב אישום הוגשה נגד המחבל שביצע את פיגוע הדקירה בבית המלון בקיבוץ צובה לפני כשבועיים: "דקרתי אותם כי הם יהודים"

הצהרת תובע לקראת כתב אישום הוגשה נגד המחבל שביצע את פיגוע הדקירה בבית המלון בקיבוץ צובה לפני כשבועיים. בחקירתו אמר המחבל: "אני דקרתי אותם כי הם יהודים וכי רציתי שאחרי שאני אדקור אותם ירו בי".

הפיגוע התרחש ביום שישי ה-12.9 בצוהריים, כשהמחבל, תושב מזרח ירושלים בשנות ה-40 לחייו, שעבד בתחזוקה במלון בקיבוץ צובה, הגיע לחדר האוכל שהיה עמוס באורחים.

המחבל לקח סכין מחדר האוכל במטרה להרוג יהודים, ודקר שני אורחים ששהו במקום. שוטר ששהה בחופשה במלון יחד עם מספר אזרחים נוספים, חתרו למגע בנחישות והשתלטו על המחבל במהירות ונטרלו את המשך הסיכון במעשיו ומנעו פגיעה באורחים נוספים.

כתוצאה מהמעשה, נפצע אחד מהקורבנות באורח קשה והשני באורח בינוני (עפ"י גורמי רפואה), והשניים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. מיד לאחר הדיווח, הוזעקו למקום כוחות מתחנת מטה יהודה של מג"ב ירושלים ושוטרי מחוז ירושלים ובהם שוטרי מרחב ציון, חבלני המשטרה, צוותי זיהוי פלילי וגורמי חקירה נוספים שאספו ממצאים ועדויות, ותפסו את הסכין ששימשה את המחבל בביצוע הפיגוע.

מפקד מחוז ירושלים, ניצב אמיר ארזני שהגיע לזירה, קיים הערכת מצב והטיל את חקירת הפיגוע על היחידה המרכזית (ימ"ר) ירושלים. מפקד המחוז שיבח את האזרחים והשוטר על תגובה נחושה ועל שפעלו במהירות לצמצום הפגיעה ובכך, מנעו המשך סכנה לחיי האורחים הרבים ששהו באותה עת במקום.

המחבל שנעצר על ידי השוטר הועבר לחקירה במשרדי ימ"ר ירושלים, שם מסר :"אני דקרתי אותם כי הם יהודים וכי רציתי שאחרי שאני אדקור אותם ירו בי". לאחר שמעצרו של המחבל הוארך מעת לעת והחקירה בימ"ר ירושלים הושלמה, הוגשה נגדו הצהרת תובע על ידי פרקליטות מחוז ירושלים וצפוי להיות מוגש נגדו כתב אישום בימים הקרובים.