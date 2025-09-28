תוך שלוש דקות דור תורג'מן בהופעת הבכורה שלו בניו אינגלנד רבולושן כבש ובישל, החלוץ הישראלי עלה כמחליף וזכה באיש המשחק בהופעה חלומית

הישראלים כובשים את ה-MLS בשנים האחרונות. לא פחות מחמישה ישראלים משחקים בארצות הברית. הלילה (בין שבת לראשון) הצטרף דור תורג'מן לרשימה באופן רשימה כשכבש ובישל בהופעת הבכורה שלו בניו אינגלנד רבולושן בה משחק גם עילי פיינגולד.

תורג'מן שנקנה הקיץ תמורת 4.7 מיליון עלה כמחליף בדקה ה-56 ב-0:0. בדקה ה-72 תורג'מן הטעה את השומר שלו והעלה את קבוצתו ליתרון. אחרי שלוש דקות הישראלי רץ חמישים מטר כדי לבשל לחברו לקבוצה אונדרו קמפאנה שקבע את תוצאת המשחק 0:2. תורג'מן נבחר לאיש המשחק בהופעת בכורה שלא ישכח לעולם.

שלושת הישראלים הנוספים בליגה של מסי, הם עידן טוקלומטי וליאל עבדה בשארלוט ותאי בריבו שמחורר רשתות בפילדלפיה יוניון.