חבר הכנסת חנוך מילביצקי תוקף את זימונו של הרב יוסף זיני אביו של ראש השב"כ הנכנס דוד זיני, "מהלך שאי אפשר להפריז בחומרתו"

חבר הכנסת חנוך מילביצקי תוקף את זימונו של הרב יוסף זיני של ראש השב"כ הנכנס דוד זיני, ומאשים את בן גביר: "הזמנת אביו של ראש השב״כ המיועד לחקירה הוא מהלך שאי אפשר להפריז בחומרתו. השתיקה וחוסר המעש של שר הבט״ל במקרה הזה לא מובנת לי".

כזכור ביום חמישי ועדת גרוניס אישרה אמש באופן סופי את מינויו של האלוף במיל' דוד זיני לראש השב"כ. אלא שדקות ספורות לאחר מכן אירע אירוע חמור, כששוטרים הגיעו לבית אביו של דוד זיני, הרב יוסף זיני בן ה-77, באשדוד וזימנו אותו לחקירה על דברים שאמר בעבר. על פי הדיווח של עיתונאי i24NEWS, אבישי גרינצייג, הרב זיני סירב להתלוות לשוטר.

עוד באותו נושא דקות אחרי אישור המינוי: אביו של דוד זיני זומן לחקירה 08:54 | חדשות סרוגים 14 1 😢

הסיבה לאירוע היא הקלטות שפורסמו בשבוע שעבר בחדשות 13, בהן נשמע הרב זיני מתבטא נגד בג"ץ וראשי אכיפת החוק. בין היתר הוא אמר שצריך לפוצץ את בג"ץ וכדומה. גרינצייג ציין כי החוקרים אף נקבו בתאריך לזימון, אלא שאז התברר שנדרש אישור של ראש אח"מ או סגנו, שלא היה קיים. בעקבות זאת ביטלו את הזימון.

ממשטרת ישראל נמסר: "בעקבות תלונה שהוגשה בגין חשד לאיומים בסרטון של הרב יוסף זיני, המשטרה פתחה בבדיקה. שוטר אכן הגיע לביתו על מנת לזמן אותו לחקירה שמועדה יקבע בהמשך ובהתאם לקבלת האישורים הנדרשים".