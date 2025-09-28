חבר הכנסת חנוך מילביצקי תוקף את זימונו של הרב יוסף זיני של ראש השב"כ הנכנס דוד זיני, ומאשים את בן גביר: "הזמנת אביו של ראש השב״כ המיועד לחקירה הוא מהלך שאי אפשר להפריז בחומרתו. השתיקה וחוסר המעש של שר הבט״ל במקרה הזה לא מובנת לי".
כזכור ביום חמישי ועדת גרוניס אישרה אמש באופן סופי את מינויו של האלוף במיל' דוד זיני לראש השב"כ. אלא שדקות ספורות לאחר מכן אירע אירוע חמור, כששוטרים הגיעו לבית אביו של דוד זיני, הרב יוסף זיני בן ה-77, באשדוד וזימנו אותו לחקירה על דברים שאמר בעבר. על פי הדיווח של עיתונאי i24NEWS, אבישי גרינצייג, הרב זיני סירב להתלוות לשוטר.
הסיבה לאירוע היא הקלטות שפורסמו בשבוע שעבר בחדשות 13, בהן נשמע הרב זיני מתבטא נגד בג"ץ וראשי אכיפת החוק. בין היתר הוא אמר שצריך לפוצץ את בג"ץ וכדומה. גרינצייג ציין כי החוקרים אף נקבו בתאריך לזימון, אלא שאז התברר שנדרש אישור של ראש אח"מ או סגנו, שלא היה קיים. בעקבות זאת ביטלו את הזימון.
ממשטרת ישראל נמסר: "בעקבות תלונה שהוגשה בגין חשד לאיומים בסרטון של הרב יוסף זיני, המשטרה פתחה בבדיקה. שוטר אכן הגיע לביתו על מנת לזמן אותו לחקירה שמועדה יקבע בהמשך ובהתאם לקבלת האישורים הנדרשים".
מה דעתך בנושא?
בן גביר שמינה את המפכ"ל - למה בן גביר הדמגוג שותק??? בן גביר שניסה להפיל את הממשלה ללא סוף ונטש את הממשלה והקואליציה בעיצומה של המלחמה!!
אזרח
כתבה ממש סכסכנית, מה הקשר לבן גביר, כל אזרח כבר מבין שמי שמארגן את ההתנכלויות הללו זה הפרקליטות והיועמשית ומי שנלחם למנוע את זה זה בן גביר. הרי לפי הכתבה שוטר...
כתבה ממש סכסכנית, מה הקשר לבן גביר, כל אזרח כבר מבין שמי שמארגן את ההתנכלויות הללו זה הפרקליטות והיועמשית ומי שנלחם למנוע את זה זה בן גביר. הרי לפי הכתבה שוטר הגיע לבית בלי אישור של דרגים בכירים במשטרה שנדרשים. מקווה שעכשיו השב״כ התהפך על הפרקליטות ויתחיל לעצור את כל אלו שנצלו סמכות כדי להתעלל בימניםהמשך 07:43 28.09.2025
מילביצקי מקשקש
אם בן גביר יתערב,זה רק יהיה יותר גרוע. בן גביר מסוכסך עם המפכ''ל שנכנע ללחצי השמאל. מה אתה רוצה שהוא יעשה? המפכ''ל מקבל הוראות מהשמאל...07:49 28.09.2025
ניצה
מה שהיועמשי"ת אוסרת על בן גביר היא בעצמה עושה,היא הופכת את משטרת ישראל לבובה אלחוטית שלה כדי לבצע את גחמותיה לחיסול חשבונות שבדרך כלל נגד אנשי הימין08:04 28.09.2025
מילביצקי מקשקש
אזרח
