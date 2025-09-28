משלחת של מועצת יש"ע שכוללת ראשי המועצות, ראשי ערים ואת הנהלת מועצת יש״ע – יצאה לניו יורק על מנת להיפגש עם נתניהו לפני פגישתו עם הנשיא טראמפ

משלחת של מועצת יש"ע שכוללת ראשי המועצות, ראשי ערים ואת הנהלת מועצת יש״ע – יצאה הלילה (בין שבת לראשון) לניו יורק על מנת להיפגש עם ראש הממשלה נתניהו לפני פגישתו עם הנשיא טראמפ.

המשלחת כוללת את יו"ר מועצת יש"ע וראש מועצת בנימין ישראל גנץ, ראש מועצת שומרון יוסי דגן, ראש עיריית אריאל יאיר שטבון, ראש מועצת קרני שומרון יהונתן קוזניץ, ראש מועצת אפרת דובי שפלר, ראש מועצת אורנית אור פירון זומר, ראש מועצת קדומים עוזאל ותיק, ראש מועצת הר חברון אלירם אזולאי ומנכ״ל מועצת יש״ע עומר רחמים.

ראשי הרשויות אמרו טרם עלייתם למטוס כי הם טסים על מנת להבטיח שלא תקום מדינת טרור שתאיים על אזרחי ישראל כולם. וכי החלת הריבונות היא הדרך היחידה לעשות זאת. עוד הוסיפו כי ההחלטה – בידיים של ראש הממשלה בלבד.

ישראל גנץ, יו״ר מועצת יש״ע וראש מועצת בנימין: "שמענו את דברי הנשיא טראמפ, שאומר שלא תוכל להיות ריבונות מיהודה ושומרון. והכדור נמצא בירושלים אצל ראש הממשלה. משלחת גדולה ממועצת יש״ע נוסעת לפגוש את ראש הממשלה ולומר אמירה ברורה: יהודה ושומרון הם חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל והם צריכים להיות עם ריבונות ישראלית מלאה. יכול להיות שייקח זמן, אבל אנחנו מבטיחים לכם – לא נעצור עד שנגשים את המשימה של החלת ריבונות ישראלית מלאה ביהודה ושומרון".

יוסי דגן, ראש מועצת שומרון: "בנימין נתניהו צריך לקבל החלטה היסטורית. רק ריבונות ביהודה ושומרון היא ניצחון. גם בין ידידים יכולות להיות מחלוקות ודווקא נתניהו הוא זה שמסוגל לעמוד מול ארה״ב ולומר זה מה שטוב לעם ישראל. העם מצפה לריבונות, וההחלטה בידיים שלך, ראש הממשלה. עם ישראל לא יוותר על הביטחון שלו ולא יוותר על הניצחון שלו".

עוזאל ותיק, ראש מועצת קדומים: "הטרור בעזה והטרור ביהודה ושומרון הוא אותו טרור. אין ניצחון בעזה בלי ריבונות ביהודה ושומרון. אצל ראש הממשלה נמצא המפתח לעתידה של מדינת ישראל". יהונתן קוזניץ, ראש מועצת קרני שומרון: ״בעולם מדברים על מדינה פלסטינית – זה הזמן להכיר בריבונות ישראלית. נדרוש מראש הממשלה לקדם זאת מול הממשל האמריקאי".

יאיר שטבון, ראש עיריית אריאל: "אנחנו מחזקים את ראש הממשלה מול הלחצים הכבדים. ההחלטה אם להחיל ריבונות היא בידיים שלו בלבד – ולא של אף אחד אחר".דובי שפלר, ראש מועצת אפרת: ״גם בלי ריבונות אנחנו ממשיכים לבנות, אך אנו דורשים מראש הממשלה להכריז ולבצע ריבונות. גם עם הנשיא טראמפ – אפשר להמשיך לבנות ביהודה ושומרון".

אלירם אזולאי ראש מועצת הר חברון: ״"צאנו משלחת מאוחדת ורחבה כדי לומר בקול ברור שריבונות תמנע מדינת טרור בלב ישראל. דווקא עכשיו כשאירופה מנסה לייצר מדינה פלסטינית זו ההזדמנות להשלים את הניצחון ולתת ביטחון לתושבי יהודה ושומרון עבור כל מדינת ישראל".