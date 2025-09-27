לפיד עדכן את הממשל האמריקני כי לנתניהו לא אמור להיות חשש פוליטי לקבל את העסקה אותה מציע טראמפ: "יש לו ממני רשת ביטחון, אין מה להתרגש מבן גביר"

ראש האופוזיציה יאיר לפיד חשף הערב (מוצ"ש) כי הוא עדכן את הממשל האמריקני על כך שלנתניהו יש ממנו רשת בטחון פוליטית לעסקת חטופים וסיום המלחמה.

לדברי לפיד: "יש לזה רוב בכנסת ורוב במדינה, אין מה להתרגש מאיומי סרק של בן גביר וסמוטריץ'."

דבריו של לפד באים בעקבות דבריהם של השרים בן גביר וסמוטריץ' שקראו לנתניהו, לעמוד על עקרונותיה של ישראל לסיום המלחמה.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר צייץ הערב בחשבון ה-X שלו וכתב: "אדוני ראש הממשלה, אין לך מנדט לסיים את המלחמה ללא הכרעה מוחלטת של החמאס".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' גם הוא אינו מתלהב מהעסקה העומדת על הפרק, כאשר על פי הפרסום של דפנה ליאל בחדשות 12, סמוטריץ' דורש מנתניהו: אי מעורבות של הרשות הפלסטינית, חיסול חמאס ופירוז אמיתי, ריבונות ביו״ש בלי הקמת מדינה פלסטינית.

לעומת השניים, שר החוץ גדעון סער גיבה את נתניהו וצייץ: "אני סומך על ראש הממשלה שייצג את האינטרסים הישראלים כנדרש בשיחות עם הנשיא טראמפ. בתום שנתיים של מלחמה – האינטרס הלאומי המובהק של ישראל הוא סיום המלחמה והשגת יעדיה."