המשימה הראשונה של דוד זיני כראש השב"כ היא להחזיר את 48 החטופים שבידי חמאס, עם שיקום הארגון צריך גם למנוע טרור מיו"ש ולשרש את הניסיונות האיראניים לגייס סוכנים

הציבור אולי לא מכיר את דוד זיני ונחשף אליו רק מכתבות ו"תחקירים". אומר מראש. דוד זיני הוא איש ישר יותר מסרגל. ניסיון של עשרות שנים ושיחות עם עשרות פקודים ומפקדים מדברים בשבחו. לא סתם ולא בכדי אישרה את מינויו ועדת גרוניס.

זיני, איש לוחם אמיץ וערכי. את תהליך המינוי אפשר היה לעשות יותר הגון אבל זה לא קשור אליו. זיני לפי כל שרשראות הפיקוד, יהפוך כל אבן בארגון ולא יתפשר על כלום. להערכתי גם אם יהיו חיכוכים בהתחלה הארגון יתיישר ויהיה מצוין.

מהיכרות של אנשי צבא איתו במשך שנים, איש לא מאמין שהוא יסטה מהחוק ולו במילימטר.

המשימות העומדות בפני זיני מורכבות

צריך להבין ולהכיר. השב״כ אמון להגן על סמלי השלטון של מדינת ישראל. הוא אחראי לסיכול פעילות חתרנית, ריגול וטרור. ראש השב"כ זקוק לאמון הציבור כדי לעמוד יום יום במבחנים המבצעים בכל אחד מתחומי העשייה.

מטרתו הראשונה להחזיר את 48 החטופים

זאת לצד, חיסולם של עוד עשרות ואולי מאות מחבלים שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר, והם מוגדרים בני מוות.

למנוע את הטרור ביו"ש

ביו"ש שתי משימות גדולות לו. הראשונה למנוע טרור פלסטיני. מאות התרעות מונחות שם על הכף.

השנייה, פעילות כנגד מי שמוגדרים בצה"ל 'האנרכיסטים של הגבעות'. עוצמת האלימות ומעשי הטרור עלו בעשרות מונים והם כוללים שימוש בכלי נשק, הצתות, פגיעה ברכוש, פשיטות אלימות על כפרים ועוד.

למנוע את פעילות המודיעין האיראני בישראל

הניסיונות של האיראנים לגייס מרגלים ישראלים (כמו שראינו רק השבוע) שיבצעו עבורם עבודת איסוף ואף מעשי חבלה וטרור עולים מדרגה וצריך לעוצרם.

הדבר השני הקשור באיראן הוא נושא האבטחה על מוסדות ישראלים ומשלחות בחו"ל, כולל האבטחה של מטוסים וכלי שייט ישראלים. הם רוצים בכל דרך לפגע בנו.

דרך צליחה לך דוד זיני.