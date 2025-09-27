השרים בן גביר וסמוטריץ' מעוניינים בהכרעה מוחלטת של חמאס, כמו גם בהחלת ריבונות ביהודה ושומרון. השר סער תומך בנתניהו וכותב כי סיום המלחמה הוא אינטרס של ישראל

לקראת פגישתם של ראש הממשלה נתניהו עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בה ידונו השניים בתוכנית האמריקנית לסיום המלחמה בעזה, בממשלה חלוקות הדעות באשר לטיבה של העסקה.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר צייץ הערב בחשבון ה-X שלו וכתב: "אדוני ראש הממשלה, אין לך מנדט לסיים את המלחמה ללא הכרעה מוחלטת של החמאס".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' גם הוא אינו מתלהב מהעסקה העומדת על הפרק, כאשר על פי הפרסום של דפנה ליאל בחדשות 12, סמוטריץ' דורש מנתניהו: אי מעורבות של הרשות הפלסטינית, חיסול חמאס ופירוז אמיתי, ריבונות ביו״ש בלי הקמת מדינה פלסטינית.

עוד באותו נושא שחרור החטופים וחנינה למחבלי חמאס: התוכנית המלאה של טראמפ 19:36 | חדשות סרוגים 2 0 😀 👏

לעומת השניים, שר החוץ גדעון סער גיבה את נתניהו וצייץ: "אני סומך על ראש הממשלה שייצג את האינטרסים הישראלים כנדרש בשיחות עם הנשיא טראמפ. בתום שנתיים של מלחמה – האינטרס הלאומי המובהק של ישראל הוא סיום המלחמה והשגת יעדיה."

מוקדם יותר פורסם כי תוכניתו של טראמפ כוללת בן היתר את שחרורם של 48 החטופים בתוך 48 שעות מכניסת העסקה, שחרור של אלפי מחבלים פלסטיניים, ערבות אמריקאית לאי סיפוח ביהודה ושומרון, חנינה למחבלי חמאס שיורידו את נשקם ויעזבו את עזה, ועוד.