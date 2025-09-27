מזג אוויר השבוע יהיה הפכפך. הוא יחל בהתחממות ובהכבדה בעומד החום, ויסתיים בהתקררות וגשם בחלק מאזורי הארץ.
יום ראשון: מעונן חלקית עד בהיר. צפויה התחממות קלה נוספת בהרים ובפנים הארץ והטמפרטורות שם יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. אחה"צ יתחזקו הרוחות הצפוניות לאורך החוף.
יום שני: מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
יום שלישי: מעונן חלקית עד נאה. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ והן תהינה רגילות לעונה. ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ.
יום רביעי, ערב יום כיפור: מעונן חלקית עם ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה.
