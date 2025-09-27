בצל דרישות מארה"ב ומלבנון לפרק את חיזבאללה מנשקו, מנהיג חיזבאללה קאסם הצהיר: "האויבים לא ינצחו כל עוד ילדיך נאמנים לברית"

שנה חלפה לה מאז הנחיתו מטוסי חיל האוויר הישראלי פצצות כבדות משקל על מקום מחבואו של מנהיג ארגון חיזבאללה, חסן נסראללה והביאו אל מותו.:

בארגון הטרור ציינו את היום במספר טקסים, ביניהן דקת דומייה בשעה 18:21 – הדקה בה חוסל נסראללה ברובע הדאחייה, כאשר בשיאן, נשא מנהיג חיזבאללה בפועל, נעים קאסם, נאום דרמטי לציון שנה לחיסול.

קאסם, שנאם מרחוק והוקרן על מסכים ענקיים בביירות, פתח את דבריו בשבחי נסראללה: "האויבים לא יהיו שלוים כל עוד אתה בינינו, והם לא ינצחו כל עוד ילדיך ואהוביך נאמנים לברית". הוא הדגיש כי הארגון לא יוותר על נשקו: "המשכנו גם אחרי היעדרותך ונמשיך להיות נושאי האמון. לא נעזוב את הזירה ולא נפרוק את הנשק" – הצהרה שנאמרה דווקא ברקע קריאות במערב לפרוק את חיזבאללה מיכולותיו הצבאיות.

בהמשך האשים קאסם את ישראל וארה"ב: "המטרה של התקיפות הייתה לחסל את ההתנגדות בלבנון ובפלסטין. ישראל המשיכה בתוקפנות גם אחרי הסכם הפסקת האש, וארה"ב נתנה לה גב כדי להשיג בפוליטיקה את מה שלא הצליחה להשיג בשטח". לדבריו, "אנשינו מבססים עמדותיהם בכפרים מול האויב הישראלי. זהו כוח אמיתי של ההתנגדות".

בנאום לא חסך קאסם ביקורת מהשליח האמריקני המיוחד תומאס ברק, ואמר כי "פירוק מנשק פירושו פירוק הכוח בתגובה לדרישות ישראל, כדי להשיג את מטרותיה. לא נאפשר פירוק. נתעמת עם כל פרויקט שישרת את ישראל – גם אם יוסווה כפרויקט לאומי".

הוא גם עקץ את ממשלת לבנון וקרא לה להקצות תקציב לשיקום: "עליה לשים את הריבונות בראש סדר העדיפויות. הממשלה טעתה בהחלטותיה לגבי נשק ההתנגדות. הם רוצים שצבא לבנון ילחם בעמו, ואנחנו עומדים לצידו נגד האויב האמיתי".

בסיום הנאום הודה קאסם ליו"ר הפרלמנט נביה ברי ולתנועת אמל, והצהיר כי "אין הבדל בין חיזבאללה ואמל – כולנו התנגדות אחת". הוא סיים בדקת הדומיה לציון הרגע המדויק שבו חוסל נסראללה, והכריז: "הארץ עם דם ההרוגים תגרש את הציונים ותהיה שייכת לעמה. אנחנו ממשיכים בדרכו של נסראללה".

במקביל לנאום, בערוץ "אל-מיאדין" המזוהה עם חיזבאללה, פורסמה "התמונה האחרונה" של נסראללה בחדר המבצעים של ההנהגה, שצולמה לטענתם ימים ספורים לפני חיסולו. ברקע, נראתה מפת ישראל תלויה על הקיר מאחוריו.