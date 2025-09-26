איראן הגישה הצעה חדשה למדינות אירופה בנסיון למנוע את חזרת הסנקציות דרך מנגנון ה"סנאפבק" של האו"ם, אך האירופאים זרקו אותם מכל המדרגות

שר החוץ האיראני, עבאס ערקאצ'י, הציג למדינות אירופה הצעה חדשה בניסיון למנוע את החזרת הסנקציות הגורפות על המדינה, במסגת מנגנון ה"סנאפבק" של הסכם הגרעין. אך על פי הדיווחים, גם ההצעה הנואשת של איראן, לא מגיעה למינימום שדורשים מנגנוני האו"ם.

שר החוץ ,עבאס ערקאצ'י, פנה למדינות אירופה בהצעה חדשה שנועדה למנוע את הפעלת מנגנון ה"סנאפבק", שיחזיר את הסנקציות הגורפות על טהראן. לפי דיווחים בתקשורת האירופאית, ערקאצ'י הציע חזרה לשיתוף פעולה חלקי עם פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, והציע לאפשר לפקחי הסוכנות גישה למתקן גרעין אחד בלבד שהותקף במהלך המלחמה ולא לכולם – תנאי שנדחה על הסף.

עוד באותו נושא איראן בחשיפה דרמטית: ישראל חיבלה במערך הטילים שלנו 16:12 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

על פי הדיווחים, האיראנים ביקשו מאירופה לאפשר חלון של 45 ימים, כך שיוכלו לבנות ולהציג תוכנית כוללת לניהול מערך הגרעין, תחת פיקוח או"ם חלקי, וכיצד איראן תנהג עם מאגר האונים המועשר הקיים. האירופאים סירבו להצהרה על פי הפרסומים, ודחו את הבקשה האיראנית להארכות נוספות, כאשר הסנקציות הגורפות על איראן תחת מנגנון ה"סנאפבק" צפויות לחזור לתוקפן כבר הלילה ולהכות קשות בכלכלה האיראנית.

גורם אירופאי בכיר אחד הסביר: "האיראנים חשבו שזה בלוף, שלא נפעיל את הסנאפבק. הם לא העלו הצעה רצינית שתספק את החששות שלנו בשום שלב, ערקאצ'י טעה בנו, ועכשיו הם נואשים".