בעקבות דברי טראמפ נגד החלת הריבונות, מועצת יש״ע שולחת משלחת חירום לניו יורק כדי להפעיל לחץ על נתניהו ולמנוע הקמת מדינה פלסטינית

בעקבות דבריו של נשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ, לפיהם לא יאפשר לישראל להחיל ריבונות, מפרסמת מועצת יש״ע הודעה חריפה ומכריזה על יציאת משלחת חירום לניו יורק.

בהודעתה הזהירה המועצה כי “המדינה הפלסטינית קרובה מאי פעם והלחץ הבינלאומי על נתניהו להקמתה גובר”. לדבריהם, הימים הקרובים בארה״ב יכריעו את ביטחונה של ישראל לשנים הבאות. “נהיה שם כדי להבטיח שלא תקום מדינת טרור שתאיים על אזרחי ישראל כולם. החלת הריבונות היא הדרך היחידה לעשות זאת. ההחלטה בידיים של ראש הממשלה”, נמסר.

המשלחת, הגדולה ביותר שיצאה מטעם מועצת יש״ע, צפויה להמריא בצאת השבת לניו יורק על מנת להיפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו בטרם פגישתו עם טראמפ.

במשלחת משתתפים יו״ר מועצת יש״ע וראש מועצת בנימין ישראל גנץ, ראש מועצת שומרון יוסי דגן, ראש עיריית אריאל יאיר שטבון, ראש מועצת אורנית אור פירון זומר, ראש מועצת הר חברון אלירם אזולאי, ראש מועצת קרני שומרון יהונתן קוזניץ, ראש מועצת קדומים עוזאל ותיק, ראש מועצת אפרת דובי שפלר ומנכ״ל מועצת יש״ע עומר רחמים.