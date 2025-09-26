ראש הממשלה נתניהו הגיע לעצרת המרכזית ה-80 של האומות המאוחדות, שם ראש הממשלה ינאם לעולם על רקע הסערה סביב המשך הלחימה בעזה ואירועי ההכרה המערבית במדינה פלסטינית

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע לעצרת האו"ם ה-80, ונואם בפני העצרת המרכזית, צפו בשידור החי:

ראש הממשלה נתניהו הגיע לפני דקות בודדות לבניין מטה האו"ם, וצפוי לשאת את נאומו תוך זמן קצר.

ראש הממשלה נתניהו החל את דבריו בפני עצרת האו"ם, דיפלומטים רבים נטשו את האולם בעוד אחרים נשאו מחיאות כפיים סוערות.

ראש הממשלה פתח את הנאום בפני עצרת האו"ם, נתניהו שוחח על הציר האיראני שהקיף את ישראל, ואת הניסיונות של זרועות איראן להשמיד את ישראל.

נתניהו פתח את הדברים בהתייחסות לחטופים והזכיר אותם ראשונים בנאומו: "משפחות יקירינו החטופים, הכלואים במרתפי עזה".

נתניהו המשיך ותיאר את השינויים שהתרחשו במזרח התיכון לאורך השנה האחרונה: "בשנה שעברה עמדתי על דוכן זה והראיתי את המפה הזאת. היא מציגה את קללת ציר הטרור האיראני. ציר זה איים על שלום העולם כולו. הוא איים על יציבות האזור שלנו, ועל עצם קיומה של מדינתי, ישראל.

איראן פיתחה במהירות תוכנית גרעין עצומה לצד תוכנית טילים בליסטיים רחבת היקף. אלה נועדו לא רק להשמיד את ישראל, אלא גם לאיים על ארצות הברית ולסחוט אומות בכל מקום.

מעזה, יחיא סינוואר שלח גלי מחבלים של חמאס. הם פרצו לישראל ב־7 באוקטובר וביצעו מעשי זוועה בלתי נתפסים. מלבנון, חסן נסראללה שיגר אלפי טילים ורקטות על ערינו, והטיל פחד על אזרחינו. בסוריה, הרודן הרצחני אסד אירח את כוחות איראן והידק את חבל המוות סביב צווארינו.

בתימן, החות'ים שיגרו טילים בליסטיים לעבר ישראל, תוך שהם חונקים את הסחר העולמי בפתחו של ים סוף.

אז מה קרה בשנה החולפת? ריסקנו את החות'ים — כולל אתמול, ריסקנו את הציר האיראני, פגענו קשות בתשתיות הגרעיניות של איראן".

ראש הממשלה המשיך בדבריו, והציג את הישגי ישראל מאז נאומו בשנה שעברה:

"אלפי מחבלים נפלו על הקרקע. השמדנו את חימושיו של אסד בסוריה. הרתענו את המיליציות השיעיות של איראן בעיראק. והכי חשוב, מעל לכל דבר אחר שאוכל לומר לכם שעשינו בשנה החולפת, בעשור החולף — ריסקנו את תוכניות הגרעין והטילים הבליסטיים של איראן.

אז הנה המצב כיום: מחצית מהנהגת החות'ים בתימן – איננה. החות'ים שנלחמו בעזה – איננם. חסן נסראללה בלבנון – איננו. משטר אסד בסוריה – איננו. אותן מיליציות באיראן – ובכן, הן עדיין מורתעות. ומנהיגיהן, אם יתקפו את ישראל, גם הם לא יהיו עוד. ומפקדי הצבא הבכירים ביותר של איראן ומדעני פצצת האטום המובילים שלה – ובכן, גם הם איננם".