נשיא ארה״ב דונלד טראמפ מאיים להעביר משחקים מערים דמוקרטיות כמו לוס אנג’לס, סן פרנסיסקו וסיאטל – בטענה לחשש לביטחון האוהדים

מונדיאל 2026, שייערך בארצות הברית, קנדה ומקסיקו, מתקרב בצעדי ענק, אך מתברר כי ייתכן שינוי דרמטי במפת הערים המארחות בארה”ב. לפי דיווח ברשת הצרפתית RMC, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל להעביר חלק מהמשחקים מערים שכבר נבחרו – וברמיזה בולטת ציין את לוס אנג’לס.

במפגש עם עיתונאים בבית הלבן אמר טראמפ כי הסיבה לשיקוליו היא דאגה לביטחון האוהדים. לדבריו, חלק מהערים מנוהלות בידי “שמאלנים מטורפים שלא יודעים מה הם עושים”, ולכן קיימת סכנה שהאירועים לא יהיו בטוחים. “אנחנו נדאג שהקהל יהיה בטוח”, הצהיר. “אם נחשוב שעיר כלשהי אינה עומדת ברף, נעביר את המשחקים למקום אחר”.

ההתבטאות של טראמפ מעוררת סערה לא רק בגלל הפוליטיקה המקומית, אלא גם בשל המשמעויות הלוגיסטיות. מונדיאל 2026 הוא פרויקט עצום שמתפרש על פני 16 ערים בצפון אמריקה, מתוכן 11 בארה”ב. לא פחות משמונה משחקים מתוכננים בלוס אנג’לס, בעוד סיאטל וסן פרנסיסקו אמורות לארח שש כל אחת. כל שינוי ידרוש היערכות מחודשת מצד פיפ”א, הרשויות המקומיות וממשל טראמפ.

לצד האתגרים הביטחוניים, המונדיאל צפוי להתמודד גם עם תנאי מזג אוויר קיצוניים, כפי שנרשם בעבר בטורנירי כדורגל בינלאומיים בארה”ב. טראמפ ציין כי החשש קיים גם כלפי אולימפיאדת לוס אנג’לס 2028, אך הדגיש שהמונדיאל הקרוב הוא המבחן המרכזי.

בינתיים, בפיפ”א טרם הגיבו רשמית לאיומים, אך ברור כי כל שינוי במפת הערים המארחות עלול להשליך על התכנון הלוגיסטי, הכלכלי והמדיני של אחד האירועים הגדולים ביותר בספורט העולמי