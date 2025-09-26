רה״מ ינאם היום ב־16:00 בעצרת האו״ם בניו יורק, לשכתו מבקשת שדבריו יישמעו גם בעזה – במטרה לערער את חמאס ולחזק את המסרים התודעתיים

לשכת ראש הממשלה ביקשה מצה״ל לשדר לתושבי עזה את נאומו הצפוי של בנימין נתניהו בעצרת הכללית של האו״ם בניו יורק. הנאום יישא היום אחר הצהריים בשעה 16:00 (שעון ישראל), והמהלך נועד להביא את המסרים המדיניים והביטחוניים של ישראל ישירות לאוכלוסייה האזרחית בעזה, בעיצומה של הלחימה.

במהלך נאומו, נתניהו צפוי לתקוף בחריפות את איראן ואת שלוחיה באזור – בהם חמאס והחות’ים – ולהבהיר כי ישראל תמשיך בלחימה עד להשגת יעדי המלחמה: החזרת החטופים, פירוק יכולות הטרור והסרת האיום הביטחוני. בלשכתו מעריכים כי חשיפת הציבור בעזה לדברים תבהיר את עמדת ישראל ותטיל את האחריות להמשך הסבל על הנהגת חמאס.

גורמים מדיניים מציינים כי מדובר בבקשה חריגה, שכן צה״ל נוהג להעביר מסרים ביטחוניים ממוקדים או התרעות מבצעיות, ולא נאומים מדיניים מלאים. עם זאת, בלשכת ראש הממשלה טוענים כי לנאום באו״ם יש חשיבות תודעתית: הוא מיועד לא רק לקהילה הבינלאומית אלא גם לאזרחים בעזה, במטרה לערער את אמון הציבור בהנהגת חמאס.

במערכת הביטחון טרם התקבלה החלטה סופית כיצד הבקשה תיושם, הנאום עשוי להיות מופץ באמצעי השידור בהם נוהג צה״ל להשתמש – שידורי רדיו, רמקולים בשטח, או העברת קבצים דיגיטליים.

המהלך משתלב במאמץ הישראלי לשלב בין פעילות צבאית בשטח לבין מהלכים תודעתיים, שנועדו להחליש את הלגיטימציה של חמאס בעיני הציבור הפלסטיני ובמקביל לחזק את המסרים המדיניים בזירה הבינלאומית