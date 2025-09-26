כוחות המשטרה עצרו את החשוד סמוך לביתו בכפר קרע, לאחר שתקף לפי החשד נערות בשטח פתוח בהוד השרון וניסה לגרור אותן לרכבו. הוא חשוד גם בתקיפה נוספת של אביו מוקדם יותר באותו היום

המשטרה עצרה גבר תושב כפר קרע, בשנות הארבעים לחייו, בחשד שתקף אתמול נערות בהוד השרון, ואף ניסה לחטוף אותן. לפי החשד, החשוד ניגש לכמה נערות בשטח פתוח בעיר, תקף אותן פיזית וניסה לגרור אותן לעבר רכבו.

הנערות הצליחו להימלט מהמקום ולהזעיק עזרה, ולאחר שקיבלה המשטרה את הדיווח, נפתחה חקירה מיידית בתחנת כפר סבא. בשלב זה עלה חשד כי מדובר באותו אדם שתקף מוקדם יותר את אביו בכפר קרע ונמלט.

בפעילות מבצעית משולבת של שוטרי מחוז מרכז ומחוז חוף, שכללה שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים, הצליחו כוחות המשטרה לאתר את החשוד ולעצור אותו סמוך לביתו בכפר קרע.

מהמשטרה נמסר כי בהתאם לצורכי החקירה, יובא החשוד במהלך היום לדיון בבית המשפט, שם תבקש היחידה החוקרת להאריך את מעצרו.

החקירה נמשכת, ובמשטרה קוראים לכל מי שנפגעה או הבחינה במקרה דומה לאחרונה לפנות לתחנת המשטרה הקרובה.