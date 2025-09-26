אטרף ברצועה: ההנחיה החדשה של חמאס למחבלים

אחרי התחקיר: פיקוד העורף בהודעה לציבור

דקות אחרי אישור המינוי: אביו של דוד זיני זומן לחקירה

יוסי דגן נגד טראמפ: "הפעם לא נוותר"

הרשת סוערת: מי האיש "המסתורי" שצולם במטוס ליד נתניהו?

כך שקמה ברסלר הגיבה למינוי הרשמי של דוד זיני

אחרי הירוט: האיום בעברית של הבכיר החות'י

ועדת גרוניס אישרה את מינויו של דוד זיני לראש השב"כ

20:27

צבי יחזקאלי מזהיר: "אל תיתנו לו להטעות אתכם"