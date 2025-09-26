ברקע הלחימה המתקדמת של צה"ל ברצועת עזה, ארגון הטרור חמאס נמצא בלחץ כבד ונוקט באמצעים קיצוניים נגד תושבי הרצועה ואף נגד פעיליו. ביום שני האחרון דווח על מחזה מצמרר בלב העיר עזה: מנגנוני הביטחון של חמאס הוציאו להורג שלושה פלסטינים לעיני המון, בטענה לשיתוף פעולה עם ישראל.
על פי הדיווח של ספיר ליפקין בחדשות 12, ההוצאות להורג הפומביות, שאורגנו בקפידה על ידי יחידת "החץ" של חמאס, נועדו לשגר מסר ברור של שליטה פנימית ולייצר הרתעה, במיוחד בצל החשש מאובדן השליטה על הרצועה. בזמן המעשה תועדו המוני עזתים מריעים לזרוע הצבאית של חמאס בקריאות "תחי גדודי אל-קאסם". לאחר ההוצאה להורג, הושאר דף עם איום ישיר: "לכל שכירי החרב של הכיבוש ומשתפי הפעולה – הגיע הזמן לערוף את ראשיכם". מנגנוני הביטחון אף איימו כי זו רק תחילת הענישה, וכי "היד של הזרועות הצבאיות תגיע לכל מי שיבגוד או יסית נגד ביטחון הציבור".
במקביל לפעולות הטרור הפנימיות, ארגון הטרור פרסם הנחיות מחמירות לפעיליו. המחבלים נדרשו "שלא להתקרב לאזורי החיכוך אלא במקרה של צורך דחוף", וכן לנוע בקבוצות ותוך תכנון מוקדם של תוואי הדרך, מחשש שיפגעו על ידי צה"ל.
חמאס מנסה באמצעות פעולות אלה להפוך את שיתוף הפעולה עם ישראל לסיכון קיומי עבור העזתים, ולהוכיח כי הוא עדיין הריבון ברצועה למרות המכות שספג. תושבת עזתית בשם אילהאם, שהתפנתה דרומה, אמרה בסרטון שהעלתה לרשתות: "נימלט ממוות ודאי שעלול להשאיר אותנו קטועי גפיים, משותקים ונכים. זה כמעט מוות בטוח או קרוב אליו".
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים