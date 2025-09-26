14 חברי כנסת לראש הממשלה בנימין נתניהו: לסגור את הקונסוליות הזרות בירושלים של מדינות המכריזות על הכרה במדינה פלסטינית

חברי הכנסת שמחה רוטמן, דן אילוז, אוהד טל, עמית הלוי, לימור סון הר־מלך, יולי אדלשטיין, יצחק קרויזר, צבי סוכות, משה פסל, אריאל קלנר, משה סעדה, גלית דיסטל, צגה מלקו ואביחי בוארון פנו במכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו בדרישה לפעול מיידית לסגירת הקונסוליות הזרות בירושלים, המייצגות מדינות שהכירו במדינה פלסטינית.

במכתב נכתב כי מזה עשרות שנים פועלות בירושלים קונסוליות אירופאיות "בלתי חוקיות", אשר אינן מגישות כתבי אמנה למדינת ישראל אלא לרשות הפלסטינית, ובכך מפרות את החוק הבינלאומי ואת אמנת וינה ליחסים קונסולריים.

המכתב המלא של חברי הכנסת לנתניהו

הח"כים מדגישים כי בזמן שמדינות אלה מסלימות את מאבקן הדיפלומטי והמשפטי נגד ישראל – לרבות סנקציות מצד ספרד, קריאות בוטות של מנהיגיה ופגיעה בהסכמי הסחר – ישראל אינה יכולה עוד לעמוד מנגד.

בנוסף, מציינים הח"כים את תיקון חוק יסוד: ירושלים (30.10.24) הקובע כי הקמת נציגויות זרות בירושלים תתאפשר רק באישור ישראל. הכרה במדינה פלסטינית משדרגת אוטומטית את מעמד הקונסוליות לנציגות דיפלומטית למדינה – בניגוד לחוק הישראלי.

במכתבם כותבים: "אנו דורשים כי ממשלת ישראל תודיע שתסגור את הקונסוליה של כל מדינה שמכירה במדינה פלסטינית. לאור העוינות הגוברת של ספרד, יש לסגור את הקונסוליה הספרדית מיד. צרפת ובריטניה מוכרחות להבין שיש גבול לצעדים נגד ישראל".